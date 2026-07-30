Rêberê Ensurullah:Siyonîstên gumrah û xerab ên ku Dijminê Îslamê ne, armancê Ûmeta Îslamî dikin/ Gelek ji hikumdarên Ereb di xizmeta Îsraîlê de ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA –Bi îqtibasa ji El-Mesîre rapor dike: Ebdulmelik El-Hûsî Rêberê Ensurullahê Yemenê, di axaftineke xwe de wiha got: "Em sîncîrîna xwe ya herî dilpak û hevxemiyê ji gelê hêja yê Iraqê, saziyên ewlehiyê yên wê, mücahîdên hêja û malbatên şehîdan re, li dûv destdirêjiya bêmerîfet û zalimane ya Amerîka û Erebistana Siûdî, eşkere dikin. Em êrîşa zalimane ya Amerîka û Erebistana Siûdî şermezar dikin û bi tundî lê dinêrin û em li ser hevgiriya xwe ya tevayî bi gelê Iraqê û mücahîdên hêja yê wê re tekez dikin."
Rêberê Ensurullahê Yemenê diyar kir: "Siyonîstên gumrah û xerab ên ku Dijminê Îslamê ne, Ûmeta Îslamî li ser hemû astan di şerekî nerm de armanc dikin."
Wî di derbarê projeya afirandina tişta ku wekî "Îsraîla Mezin" tê binavkirin de hişyarî da û got: "Siyonîst û dûpeyrewên wî, Ûmeta Îslamî armanc kirine û sernavê vê qonaxa ku dijminan dest bi tevgeran kirine, 'guhertina Rojhilata Navîn' û 'afirandina Îsraîla Mezin' e."
Rêberê Ensurullahê Yemenê ragihand: "Dijminên Îslamê, mirovahiyê wekî beşek ji nexşe û komployên xwe yên zalimane, şeytanî, tawanbar û hovane armanc dikin. Serdema me ya niha yek ji diyartirîn serdeman e di asta dilsoziya li dijî dijminên Îslamê û misilmanan, cihûyan û xirîstiyanan de, bi bihaya windakirina nirxên olî."
Wî diyar kir: "Dijmin li ser riya armancgirtina Îslamê, misilmanan, nirxên xwedayî û hînkirinên xwedayî tevdigerin û ji bo tehrîfa xwezaya mirov hewl didin. Siyonîst û dûpeyrewên wan di pêşî de Ûmeta Îslamî ya me armanc dikin, her çend xetereya wan ji bo tevahiya mirovahiyê be."
Wî got: "Dijmin li ser riya guhertina Rojhilata Navîn û projeya Îsraîla Mezin tevdigerin. Siyonîst di şerê nerm û şerê dijwar de, Ûmeta Îslamî li ser hemû astan armanc dikin. Herikên cihû-siyonîst û amerîkî-îsraîlî ji her demê zêdetir di şerê bi Ûmeta Îslamî re ne û ev yek ji her demê zêdetir di destdirêjiya wan de diyar e."
Rêberê Ensurullahê Yemenê zêde kir: "Destdirêjiya dijminan li dijî Komara Îslamî ya Îranê an jî li dijî Libnanê, Filistînê û hemû neteweyên Ûmetê, li gorî pêşîniyên xwe, di şopê de ye ku astengiyan ji vê herêmê rake. Destdirêjiya amerîkî-siyonîst a li dijî herêma me bi armanca tûnekirina tişta ku ew wekî asteng ji bo bicihanîna plana siyonîst dibînin, e."
Wî tekez kir: "Berpirsiyariya tevahiya Ûmeta Îslamî ya me di rûbirûbûna destdirêjiya siyonîst de di Quranê de zelal û diyar e. Xwezaya mirovî wê ferman dike û li ser hesabê berjewendiyan hatiye damezrandin. Dijminê amerîkî bi eşkereyî dijminê çavbirçî û tamahkar e ku ji hemû aliyên erdê hatiye herêma me ji bo dagirkirinê, kuştinê, talankirinê, desteserkirina azadiya Ûmeta Îslamî û kontrolkirina wan."
Wî got: "Dijminê amerîkî di çarçoveya plana siyonîst, kolonyalîst û zordar de tevdigere û armanca wî talankirina çavkaniyan û kontrolkirina herêmê ye. Amerîkî û Îsraîlî di hewla kontrolkirin û serweriya li ser Ûmeta Îslamî û jibirkirina nasnameya îslamî ya wê de ne."
Rêberê Ensurullahê Yemenê tekez kir: "Li Filistînê, kiryarên dijmin bi riya tawanên kuştinê, hilweşandinê û koçberkirinê, li gel komploya li dijî Mizgefta El-Eqsa, zêde dibin. Nîşan û delîlên xeternak hene ku dijminê Îsraîlî bi riya kolandin û kiryarên pir xeternak, xwe amade dike ku beşek ji Mizgefta El-Eqsa bi awayekî nerasterast tûne bike."
Wî zêde kir: "Dijmin hewl dide bi riya kiryarên şaşker û bersivdayînên ji aliyê dewlet û rejîman ve ji bo kêmkirina giraniya tawanên dijminê Îsraîlî, ji hêrsa Ûmeta Îslamî asteng bike. Armancgirtin û kuştina rojane li Xeza berdewam dike û hejmara şehîdan di dema peymanê de ji 1000 kesî derbas bûye û zêdetirî 3000 kes jî birîndar bûne. Dijminê Îsraîlî pabendê peymanê nîne û bi rûreşî, wê bi destdirêjî û tawanên tevahî binpê dike. Dijminê Îsraîlî tawan, destdirêjî û tawanên cihêreng ên xwe li dijî gelê Filistînê berdewam dike."
Wî tekez kir: "Hovîtî û destdirêjiya siyonîst, ji aliyê amerîkî û îsraîlîyan ve, li dijî Ûmeta Îslamî ya me berdewam e û Komara Îslamî bi giranî hatiye armancgirtin. Pêwîst e Ûmet bi vê hovîtî û destdirêjiya siyonîst re rûbirû bibe. Pêwîst e Ûmet li gorî prensîb, nirx û exlaqê xwe tevbigere da ku piştgirî, yarmetî, serkeftin û piştevanîya Xwedê bi dest bixe. Xala dilşewat ev e ku rêça gelek rejîman û bandora wan li ser gelên bin destê wan, ber bi aliyekî çewt ve diçe ku di xizmeta dijminên Ûmetê de ye."
Rêberê Ensurullahê Yemenê got: "Plana siyonîst bê guman xetereyek ji bo tevahiya Ûmeta Îslamî ye û kes ne ewle ye û tu îstîsna tê de nîne, tewra ji bo wan kesên ku xizmeta Amerîkayê dikin jî. Plana siyonîst ji bo wan kesên ku dilsozê siyonîzmê, cihûyan, Amerîkayê û Îsraîlê ne jî tu îstîsna nayê."
Wî zêde kir: "Nerîna siyonîstan li ser wan kesên ku bi wan ve girêdidan, nerînek hakir e, ji ber ku ew tenê amûrên ku ji aliyê dijminan ve tên şelafandin heya ku êdî hewcedariya wan nebe, û paşê tên jibirkirin. Di asta siyasî û medyayî de, nerîna siyonîstan li ser wan kesên ku bi wan ve girêdidan, nerînek hakir, kêmker û bihurandin e."
Rêberê Ensurullahê Yemenê diyar kir: "Xwezî Trump bi xwe li ser Siûdiyan dibêje ku ew çêlekên şîrîn in ku heta ku pişka wan hişk bibe, tê şîrmijandin û paşê tê serjêkirin."
Wî got: "Îtaet ji dijminan re, îrtidad e, ji ber ku ew tê wateya îtaeta ji wan re, teslîmbûna li ber wan û tevgera bi wan re li gorî komployên û nexşeyên wan yên şeytanî. Amerîkî, Îsraîlî, cihû û siyonîzm karê wan fesadkirina li ser erdê ye. Dijmin tenê li gorî berjewendiyên aborî tevnagerin û di çarçoveya siyasî ya têkiliyên navneteweyî yên ku rêzî welatên din digire de tevnagerin."
...............
Dawiya peyamê
Etîket:
Seyîd Ebdulmelik El-Hûsî
Yemen
Bab-ul-Mendeb
Aborkirina Yemenê
Êrîşa Amerîka û Erebistana Siûdî li dijî Iraqê
Êrîşa Erebistana Siûdî li dijî Iraqê
Your Comment