Îmam Huseyn (s.x) di şerha Nehcûl-Belaxeyê ya Îbn Ebî'l-Hedîd de; beşa sêyem: Bûyerên piştî Kerbelayê
31 July 2026 - 10:02
News ID: 1847065
Source: kmr.abna24.com
Şiroveya “Nehc el-Belaxeyê” ya Îbn Ebû el-Hedîd el-Mu’tezilî (mirina 656ê hicrî), ne tenê wekî şiroveyekê li ser gotinên Îmam Elî (s.x), belkî wekî “ensîklopediya dîrokê” tê zanîn. Nivîskar di vê berhemê de, dema ku şiroveya xutbe, name û gotinên hekîmane yên Îmam Elî dike, gelek bûyerên dîrokî yên Îslamê jî tîne ziman. Hin ji van bûyeran behsa bûyerên piştî karesata Kerbelayê dikin.
Your Comment