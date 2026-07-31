Îdîaya Washington Post: Îran bû sedema êrîşa sîberî ya li ser pergala ava Mînesota

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Êrîşeke sîberî di vê hefteyê de, bandor li teknolojiya zêdetirî 30 pergalên avê yên herêmî li seranserê Mînesota kiriye û hin pargîdaniyên avê neçar kirine ku operasyonan bi destî bikin û rayedarên eyaletê û federal ên li ser lêkolîna berpirsiyarên vê êrîşa sîberî dixebitin.
Rojnameya Washington Post bi vegotina çend rayedarên Amerîkî îdîa kir ku saziyên îstixbaratê yên Dewletên Yekbûyî gihîştine wê nirxandinê ku Îran bi îhtimaleke mezin piştê êrîşa sîberî ya hevrêz a li ser zêdetirî 30 pergalên avê yên bajarî li eyaleta Mînesota ye.
Li gorî nivîsa vê rojnameyê, Ajansa Lêkolînên Federal a Amerîkayê (FBI) lêkolînên li ser van êrîşan destpê kiriye.
Li gorî vê raporê, rayedarên îstixbaratê yên Amerîkayê heta niha bi teqezî berpirsiyariya van êrîşan nedaye Îranê, lê îdîa dikin ku van êrîşan bi hişyariyên berê yên saziyên ewlehiya sîberî yên Amerîkayê re li ser hedefgirtina alavên girêdayî înternetê di saziyên av û kanalîzasyonê yên vî welatî de ji aliyê hackerên ku ji Îranê têne hesibandin, li hev dike.
Washington Post herwiha nivîsî ku di van êrîşan de, bi kêmanî yek ji pergalên avê ji bo demeke kurt ji xebatê hate derxistin û fonksiyona sensoran ên dûrê di pergaleke din de hate xerakirin, lê rayedarên eyaleta Mînesota ragihandine ku tu xetereyek ji bo ava vexwarinê ya hemwelatiyan tune ye û hewcedariya guhertina şêwaza vexwarina avê tune ye.
Li gorî rapora vê rojnameyê, êrîş di rojên Yekşem û Duşemê de qewimîne û rayedarên eyaletê û federal bi hev re bi şaredariyên zirardîtî re li ser lêkolîna aliyên bûyerê û danûstandina agahiyên ewlehiyê dixebitin.
Şaredarê bajarê Braham li eyaleta Mînesota jî ragihand ku piştî nasîna êrişê, pergala zirardîtî ji xebatê hat derxistin, guhertoya piştevan (backup) hate çalakkirin û saziyên di navbera 90 deqeyan de ji nû ve hatin destpêkirin. Li bajarê Plymouth jî çend kontrolkerên pergalên av û kanalîzasyonê bûne hedefa êrîşê, lê rayedarên herêmî ragihandine ku ev bûyer bandor li dabînkirina ava bajar nekirî.
Washington Post di berdewamiyê de îdîa kir ku ji destpêka şerê Îran û Amerîkayê di 28ê Sibatê de, êrîşên sîberî yên ku ji Îranê têne hesibandin li ser binesaziyên Amerîkayê zêde bûne. Ev rapor bi vegotina rayedarên Amerîkî, êrîşa sîberî ya meha Adarê li ser pargîdaniya alavên bijîşkî ya "Stryker" jî bi bîr anîye û îdîa kiriye ku ev êrîş ji aliyê koma "Handale" ve hatiye kirin; komek ku Wezareta Dadê ya Amerîkayê ew wekî girêdayî Wezareta Îstixbaratê ya Komara Îslamî ya Îranê nasandiye.
Ev rojname herwiha bi vegotina pisporên ewlehiya sîberî nivîsî ku armanca van êrîşan, ji wê çêtir ku zirara berfireh çêbikin, ew e ku zexta derûnî bikin û bandor li rayya giştî ya Amerîkayê bikin û herwiha ji bo rayedarên Îranê şiyana sîberî nîşan bidin.
...............
Dawiya peyamê
Etîket (Tag)
- Pergalên avê yên Mînesota
- Ava herêmî ya Mînesota
Your Comment