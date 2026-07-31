Ragihandina medyayeke Lubnanî: "Peymana şermê" gilîyên Lubnanê li dijî Îsraîl rawestand; rexneyên li ser performansa Wezîrê Karên Derve zêde dibin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Medyayeke Lubnanî di raporekê de bi rexnekirina performansa Yûsif Rêcî, Wezîrê Karên Derve yê Lubnanê, nivîsandiye ku ji dema destpêkirina berpirsiyariya wî heta niha, Wezareta Karên Derve tenê şeş gavên dîplomatîk avêtine wekî bersiv li hember êrîşên rejîma Îsraîlê; ku beşeke girîng ji van jî bi daxwaza serokkomar, serokwezîr an jî bi biryara meclîsa wezîran hatiye kirin.
Raportê tekez dike ku piştî îmzekirina "peymana çarçoveyê" di 26ê Hezîrana 2026an de, pêvajoya şandina gilî û şikayetan bo Encumena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî bi temamî rawestiyaye, di demekê de ku êrîş û binpêkirinên serweriya Lubnanê hîn jî berdewam in.
Li gorî vê raporê, di nivîsa peymana çarçoveyê de her du alî soz dane ku ji kiryarên dijminane di qadên siyasî û qanûnî yên navneteweyî de dûr bisekinin; lê rexnevan dibêjin ku ev bend bi rastî tenê destê Lubnanê girêdide û rê li ber bikaranîna yek ji girîngtirîn amûrên qanûnî û dîplomatîk ên vî welatî digire.
Di heman çarçoveyê de, performansa Wezareta Karên Derve di serdema Rêcî de bi serdema Abdullah Bûhebîb, wezîrê berê, hatiye berawirdkirin; di wê serdemê de, tenê di nav pênc mehan de, 22 şikayetên fermî li dijî êrîşên Îsraîlê bo Neteweyên Yekbûyî û Encumena Ewlekariyê hatibûn pêşkêşkirin.
Adnan Mensûr, wezîrê berê yê Karên Derve yê Lubnanê, jî di hevpeyvînekê de rawestandina pêşkêşkirina şikayetan bo Neteweyên Yekbûyî "nepejirandinbar" da nasîn û tekez kir ku serdana Encumena Ewlekariyê mafekî serwerî û erkekî bingehîn ê cihaza dîplomasiya Lubnanê ye.
Wî bi îşarekirina berdewamîya êrîşên rejîma Îsraîlê û bêdengiya Amerîkayê di rola navbeynkarê bêalî de, xwest ku dîplomasiya Lubnanê careke din çalak bibe, kapasîteya balyozxaneyan were bikaranîn û binpêkirinên domdar werin belgekirin da ku di qadên navneteweyî yên qanûnî û siyasî de mafên Lubnanê werin şopandin.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
Lubnan
Hizbullah a Lubnanê
Başûrê Lubnanê
Şîeyên Lubnanê
Your Comment