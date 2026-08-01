Fermandarê Iraqî: Hemû rêyên ku diçin Kerbelayê ewle ne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Ku ji el-Melûme vegotiye, Seccad El-Esedî, yek ji fermandarên hêzên Heşda Şe'bî, tekez kir ku merasîmên Erbaîna Huseynî (s.x) di asta herî bilind de ne û ziyarevan hê jî ji hundirê Iraqê û derveyî wê tên û dikevin parêzgeha Kerbelaya Muellaya.
Wî zêde kir:
"Em şahidê hebûna milyonan ziyarevanan ji parêzgehên cuda yên Iraqê û welatên cîhanê li Kerbelaya Muellaya ne."
El-Esedî diyar kir ku plana ewlekarî û xizmetguzariyê ya taybet a merasîmên Erbaîna Huseynî (s.x) bi awayekî baş tê bicihanîn. Wî got:
"Hemû rêyên ku ber bi Kerbelaya Muellaya diçin, tevî deriyên sînorî û firgehan, bi temamî ewle ne û hêzên Heşda Şe'bî hewildanên mezin dikin ji bo ewlekirina ziyaretvanan."
...............
Dawiya peyamê
Etîket (brîçk):
- Seccad El-Esedî
- Heşda Şe'bî
- Piyadeya Erbaînê
Your Comment