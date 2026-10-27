Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Şêx Elî el-Xetîb, Cîgirê Serokê Encumena Bilind a Îslamî ya Şî'eyên Lubnanê, di hevdîtina xwe ya bi Mihemedreza el-Huseynî, balyozê nû yê Iraqê li Lubnanê, de derbarê dawî rewş û pêşketinên Lubnanê û herêmê û perspektîfên wan de gotûbêj kir.
Li gorî çavkaniyên nûçeyan ên Lubnanê, ev hevdîtin di çarçoveya serdana nasînê ya balyozê nû yê Iraqê ji navenda Encumena Bilind a Îslamî ya Şî'eyan de, li herêma Hazmiyê, pêk hat.
Xetîb, dema ku bi xêrhatina el-Huseynî kir, ji bo Iraqê aşîtî û îstiqrar xwest û got: «Iraq dilê cîhana Erebî ye. Ji Xwedê dixwazin ku alîkariya gelê Iraqê bike da ku, bi hemû pêkhateyên xwe re, ji zehmetiyan derbas bibin.»
Balyozê nû yê Iraqê jî raporek li ser rewşa vî welatî pêşkêş kir û bal kişand ser girîngiya ku Iraq ji bo Lubnanê dibîne. Herwiha, dema ku Şêx Xetîb derbarê rewşa Lubnanê de, di bin berdewamkirina êrîşên rejîma Siyonîst de, agahî dida, balyoz jî li ser van mijaran agahdar bû.
Xetîb, bi destnîşankirina zirar û windahiyên madî yên ku ji êrîşan û dorpêça Lubnanê di warên cuda de çêbûne, pesnê berxwedana gelê vî welatî da û got ku niştecihên herêmên zirardar ji bo derbasbûna ji rewşa heyî hewcedarî piştgiriya darayî ne.
..........
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Şêx Elî el-Xetîb
- Iraq
- Lubnan
Your Comment