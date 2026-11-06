Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA— Ofîsa Ayetullahê Mezin Vahid Xorasani ragihand: Nûçeya mirina wî ne rast bû û pêvajoya dermankirinê berdewam e.
Ofîsa Ayetullahê Mezin Wahid Xorasani, ligel redkirina nûçeya ku di medyayan de derbarê mirina wî hatibû belavkirin, ji bawermendan xwest ku ji bo tenduristiya vî merciyê bilind dua bikin.
Hêjayî gotinê ye ku Ayetullahê Mezin Wahid Xorasani çend roj berê ji bo pêkanîna karên dermankirinê li yek ji nexweşxaneyên Tehranê hate razandin.
..............................
Dawiya peyamê /
Your Comment