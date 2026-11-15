Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Hucetulîslam welmuslimîn Elîriza Penahiyan, di merasîma şînê ya rojên şehadeta Hz. Fatima Zehra (silavên Xwedê lê bin), ku li şabistana Îmam Xumeynî ya li hewşa pîroz a Xanima Kerametê hat lidarxistin, bi behskirina rola weswese û xapandinên şeytanî di pevçûnên kesane û civakî de, nasîna dijmin û xurtkirina têkiliya bi Xwedê re wekî yek ji rêbazên herî girîng ên li dijî van metirsiyan destnîşan kir.
Wî diyar kir ku hîle û planên şeytan li hemberî kesê ku xwe di bin parastina Xwedê de datîne, lawaz in. Wî got: «Şeytan ji aliyê lawaziyên mirovan ve sûd werdigire da ku wan bike xwediyê şaşî û xeletiyan. Carinan jî bi zêdekirina hindik a zext û wesweseyan, mirovan ji sînorê tehemûla xwe derdixe. Ji ber vê yekê, di rivayetan de jî dema mirov dikeve rewşa hêrsê û fikarê, penaberbûna li Xwedê hatiye şîretkirin.»
Penahiyan bi îşaretkirina gotina Îmam Xumeynî (re) ya derbarê Amerîkayê de wekî «Şeytanê Mezin» got: «Ev gotin tenê heqaretek nebû, lê îşaretek bû bo rastiyeke Quranî ya derbarê rola hêz û tevgerên mezin ên dijminahiyê li hemberî eniya heqê.» Quranê Pîroz behsa şeytanên ku hevalên xwe teşwîq dikin da ku bi bawermendan re nîqaş û nakokiyan bikin, dike; ew bi afirandina gumanan û guherandina rastiyan dixwazin mirovan ji rêya rast dûr bixin.
Wî bi behskirina bûyera Şerê Siffîn û rêbazên propagandeyê yên eniya batilê wiha zêde kir: «Carinan ji gotinên heq û ayetên Quranê jî ji bo çêkirina şaşî û nakokiyan sûd tê wergirtin. Wekî ku di bûyera hakemiyê de, ayeta “Hukim tenê ya Xwedê ye” bi awayekî şaş li hemberî Emîrulmûminîn Elî (a.s.) hate bikaranîn. Ji ber vê yekê, tenê bihîstina gotineke olî an ayeteke Quranê ji bo nasîna heqê bes nake; mirov hewceyê basîretê û nasîna rast e.»
Mamosteyê zanîngehê û medreseya olî diyar kir ku mirov nikare di vê dinyayê de ji dijberî û nîqaşên eniya batilê xelas be. Wî got: «Peyxemberên Xwedê jî rastî dijminahî û gumançêkirinê hatine. Tu gotineke rast nîne ku eniya batil nikaribe li hemberî wê hincetek an gumanekê derxe holê. Lê ev yek nayê wê wateyê ku mirov divê baldarî û çavdêriya tevgerên xwe bide aliyekî; berevajî, ev yek girîngiya hişyarbûnê û penaberbûna li Xwedê zêdetir dike.»
Penahiyan di berdewamiya axaftina xwe de, bi îşaretkirina kapasîteyên manewî yên Quranê Pîroz, xwendina Sûreya Cin û baldariya li ser hînkirinên wê wekî rêyek ji bo nasîna çêtir a cîhana xeybê destnîşan kir. Wî bi îstîfadekirina ji tefsîra Elame Tabatabaî ya ayetên vê sûreyê got: «Li gorî vê tefsîrê, piştî bireserbûna Peyxemberê Xwedê (s.x.a), rêyên guhdariya dizî ya şeytanan ji xeberên ezmanî hatin sînordarkirin. Ayetên Sûreya Cin behsa guhertinên di vê cîhanê de û bêhêziya wan ji bo gihîştina xeberan dikin.»
Wî bi tekezî li ser vê yekê ku baweriya bi cîhana xeybê divê bibe sedema fikar û tirsê an jî bikeve xefka kesên ku îdîaya zanistên razber û cin derxistinê dikin, got: «Li gel nasîna wesweseyên şeytanî, divê em bala xwe bidin rola piştgirî û parastina milyaketên Xwedê jî. Quranê Pîroz behsa alîkariya milyaketan ji bawermendan re di eniya heqê de dike û ev piştgiriyên xeybî beşek in ji pergala Xwedê ya ji bo alîkariya bendeyên xwe.»
Axaftvanê hewşa pîroz di dawiyê de, bi tekezî li ser girîngiya penaberbûna li Xwedê, nasîna dijmin û xurtkirina baweriyê bi cîhana xeybê, girêdayîbûna bi Ehl-ul- Beytê (s.x) wekî rêyek ji bo ketina bin parastina weliyên Xwedê û xwe parastina ji xirabiyên weswese û komployên şeytanî destnîşan kir.
Etîket /
- Pîrozgeha pîroz a Hz. Fatima Masûme (s.x)
- Fatimiyye (Rojên bîranîna şehadeta Hz. Fatima Zehra)
- Hucetulîslam welmuslimîn Penahiyan (navê alimê olî: Penahiyan)
Your Comment