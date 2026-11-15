Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – "Donald Trump" serokê Amerîkayê ku di hilbijartinên nav-demsalî yên Kongresê de (di karûbarên navxweyî yên welatê xwe de) û her weha di êrîşa biha li ser Îranê de bi têkçûnan re rû bi rû bûye, di peyamekê de li ser Truth Social bi armanca kişandina bala ramana giştî ya zêdetir bo xwe bi nêzîkatiyeke dubare îdia kir: Ez li Qesra Spî me û li ser mijarên cuda civînan pêk tînim.
Serokê Amerîkayê îdia kir: Demeke pir heyecanengêz ji bo Amerîkayê li ber çavan e. Bûyerên mezin diqewimin.
..............
Dawiya peyamê
Etîket:
Donald Trump
Amerîka
Your Comment