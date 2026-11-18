Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gelê herêmên cuda yên Behreynê di protestoya li dijî biryarên girtina heta hetayê yên li dijî zanyarên olî û şermezarkirina zordestiyên rejîma Al Xelîfe de dest bi xwepêşandan û protestoyên berfireh kirin.
Ev protesto piştî ku Dadgeha Bilind a Cezayê ya Behreynê biryarên giran da hatin destpêkirin; di wan de 64 welatiyên Şiî, di nav wan de 57 zanyarên olî, bi tawanên sexte bi girtina heta hetayê an jî 15 salan girtinê hatin cezakirin.
Di vê çarçoveyê de, Civaka Îslamî ya Neteweyî ya "Al-Wefaq" a Behreynê bi belavkirina daxuyaniyekê, biryarên li dijî berbiçavtirîn desthilatdariya olî ya Behreynê, Ayetullah Şêx Îsa Qasim, û zanyarên din şermezar kir.
Al-Wefaq tekez kir ku ev biryar tu têkiliya wan bi qanûn û edaletê re tune û ji bo cezakirina komî ya piraniya gel û zordestkirina azadiyên olî li vî welatî têne dayîn.
Di daxuyaniya Civaka Al-Wefaqê de hatiye gotin ku biryarên hatine dayîn hemû zanyarên berbiçav ên olî digire, ji ber ku rejîma desthilatdar (Al Xelîfe) piştgirî dide rejîma Îsraîlê û hewl dide wan kesan teslîm bike ku teslîmî siyaseta kuştinê ya vê rejîmê û faktorên wê li herêmê nabin.
...........
Dawiya Peyam/
Etîket:
Behreyn
Xwepêşandan
Zanyarên Şiî
Şiî
Your Comment