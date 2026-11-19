Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rojnameya Times of Israel, bi veguhastina ji Kanala 13 ya televîzyona Îsraîlê, ragihand ku Binyamîn Netanyahu di civîna ewlehiyê ya şeva borî de, «operasyon li dijî Îranê» wekî «neçar û nayê dûrxistin» binav kiriye.
Efserêkî payebilind ê artêşa Îsraîlê ji vê kanalê re got: «Di navbera artêşa Îsraîlê û Fermandariya Navendî ya Artêşa Dewletên Yekbûyî (CENTCOM) de planên hevbeş û pejirandî hene; mijar tenê dema pêkanîna wan e.»
Wî herwiha got ku her du alî li benda biryara Donald Trump in, da ku di derbarê çalakiya ku ew dixwaze pêk bîne û dema guncaw ji bo destpêkirina wê de biryar bide.
Di van demên dawî de, Îsraîl Katz, wezîrê şer ê rejîma Siyonîst, bi tekezîkirina vê yekê ku tiştê ku wî «mîsyona rejîmê li dijî Îranê» bi nav kiriye hêj bi dawî nebûye, îdia kir ku Tehran dixwaze hewldanên xwe ji bo bidestxistina çekên nukleerî ji nû ve dest pê bike.
Çarşemê, Brad Cooper, fermandarê CENTCOM, bi Eyal Zamir, Serfermandarê Giştî yê Artêşa Îsraîlê û gelek berpirsên leşkerî yên payebilind ên din ên vê rejîmê, di nav de Roman Gofman, serokê Mossadê, hevdîtin kir.
Li gorî raporan, Cooper piştî vê hevdîtinê çû Erebistana Siûdî, da ku bi berpirsên welatên herêma Kendava Farisî re civînan pêk bîne.
Zêdebûna zextên Netanyahu li ser Amerîkayê
Berê, Ajansa Nûçeyan a Associated Press (AP) ragihandibû ku zextên Netanyahu li ser Amerîkayê ji bo pêkanîna êrîşên hevbeş li dijî Îranê zêde bûne.
Li gorî vê raporê, berpirsên welatên herêma Kendava Farisî, bi Pakistan û Tirkiyeyê re, bi rêya danûstandinên dîplomatîk ên hevrêz, di nav de telefonên bi berpirsên payebilind ên Amerîkayê re, hewl didin rê li ber şewitîna dîsa ya şer li herêmê bigirin.
Li gorî agahiyên vê dezgehê, «berpirsên herêmî bawer dikin ku Îran û hevalbendên wê dê bersiveke tolhildanê bidin û ne tenê baregehên leşkerî yên Dewletên Yekbûyî, lê herwiha binesaziyên din jî, di nav de tesîsên neftê, santralên elektrîkê, tesîsên şîrînkirina avê û kabloyên binê deryayê, dê bikin armanc».
Dawiya nûçeyê
Etîket
Trump، Erebistana Siûdî، Dewletên Yekbûyî، Binyamîn Netanyahu، rejîma Siyonîst، Îran
Your Comment