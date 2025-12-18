  1. Home
“Bersîveka Tehranê bo îddîayên Amerîkayê yên dilsoziyê ji bo gelê Îranê”

18 December 2025 - 23:19
News ID: 1763448
Source: https://www.mehrnews.com//
Di bersiva kampanyayên dewleta Amerîkayê yên li dijî nûnertiya Îranê li New Yorkê, Wezareta Derve ya Îranê îdiayên provokasyonê yên Waşingtonê ji bo “dîlsaziya ji bo gelê Îranê" wekî dizî û dijminane bi nav kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Wezareta Derve ya Îranê di daxuyaniyekê de li ser hesabê xwe yê fermî got ku êrîşa leşkerî ya li dijî Îranê û alîkariya rejîma Siyonîst di komkujiya welatiyên Îranî de, cezayên neqanûnî û destdirêjker ên li dijî Neteweyên Yekbûyî ne. Neteweyên Yekbûyî, bi navînî, behsa hincetên rejîma Amerîkayê ji bo prensîbên mirovî, hiqûqa navneteweyî û Peymana Neteweyên Yekbûyî dike.

Wezaretê got, "Hewldana Wezareta Derve ya Amerîkayê ji bo veşartina binpêkirinan di bin çarçoveya derewîn a "dilsoziya ji gelê Îranê re" de dizî û durûtî ye." Ambargoyên neqanûnî yên li dijî gelê Îranê û astengiyên neqanûnî yên li dijî nûnertiya Komara Îslamî li Neteweyên Yekbûyî rasterast mafên mirovan ên bingehîn û normên dîplomatîk binpê dikin.

