  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Pêgirîya endamê Desteya Imralîyê ser pêwîstîya amadekirina mafên aştîyê li Tirkîyê

18 December 2025 - 23:38
News ID: 1763519
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Pêgirîya endamê Desteya Imralîyê ser pêwîstîya amadekirina mafên aştîyê li Tirkîyê

Endamê Desteya Imralîyê ya DEM Partî ya Tirkîyê got: Tirkîye li ber qonaxeke dîrokî ye û divê bi amadekirina mafên aştîyê rêya bihevrejîyana demokiratîk û mayinde xweş u sererast bike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Midhet Sencer di civîna parlimana Tirkîyê da got: Aştî demajoyeke dijwar e u demê digire ber xwe u hewcedarê hewl u şopandina berdewam e û bêyî qebûlkirina berpirsyarîya komkî u karê berdewam aştîya mayinde bi dest nakeve. Sencer amajeyî daxûyanîya bi navê ``aştî u civaka demokiratîk`` u gotinên Ebdullah Ocalan kir u got: Divê gotûbêj dewsa çekan bigire û ev kara erka herî mezin a exlaqî û merivî ye. Sencer dîyar kir ku Tirkîye li himber alugurên navçeyê berpirsyarîya dîrokî heye û got: Aştî bêyî bingehên hiqûqî û demokiratîk nadome u pêgirî kir ku meclisa Tirkîyê dikare bi amadekirina mafên aştîyê, siberojeke ser bingeha demokirasî, azadî u berenberîyê ji bo civakê pêk bîne.

…………………………..

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha