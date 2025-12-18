Hevkarîya nêzîktir a Moskow u Têhranê ji bo pêngava kêrhatîtir himber boykotan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Seyîd Ebbas Eraqçî di dawîya seredana xwe ya Moskowê da, li rûpela xwe ya X`ê nivîsî: Wezaretên karên Derve yên her du welatan ser bingeha Peymana Şirîkatîya Sitratejîk a Îran u Ûrsêtê, têkildarî nexşerêyeke sêsalî lihev kirin ta ku hevkarî u hevahengîyên dualî rêk bixin û zêdetir jorda bibin. Hevkarîya nêzîktir a Moskow u Têhranê pêngavrakirina kêrhatîtir himber boykotên neqanûnî yên welatên rojavayî, xurtkirina istiqrara herêmî, pêşdebirina projên binesazîyê û girtina pêşîya kiryarên neqanûnî li Konseya Emnî ya NY pêkan dike.
