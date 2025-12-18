  1. Home
Hevkarîya nêzîktir a Moskow u Têhranê ji bo pêngava kêrhatîtir himber boykotan

18 December 2025 - 23:33
News ID: 1763517
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Wezîrê Karên Derve yê Îranê got: Hevkarîya nêzîktir a Moskow u Têhranê pêngavrakirina kêrhatîtir himber boykotên neqanûnî yên welatên rojavayî pêkan dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Seyîd Ebbas Eraqçî di dawîya seredana xwe ya Moskowê da, li rûpela xwe ya X`ê nivîsî: Wezaretên karên Derve yên her du welatan ser bingeha Peymana Şirîkatîya Sitratejîk a Îran u Ûrsêtê, têkildarî nexşerêyeke sêsalî lihev kirin ta ku hevkarî u hevahengîyên dualî rêk bixin û zêdetir jorda bibin. Hevkarîya nêzîktir a Moskow u Têhranê pêngavrakirina kêrhatîtir himber boykotên neqanûnî yên welatên rojavayî, xurtkirina istiqrara herêmî, pêşdebirina projên binesazîyê û girtina pêşîya kiryarên neqanûnî li Konseya Emnî ya NY pêkan dike.

RÛSYA- KOMARA ÎSLAMÎYA ÎRANÉ-Seyîd Ebbas Eraqçî- Moskow

