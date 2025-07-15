“Zêdetir ji 1000 jinên çalakvanên Iraqî alîgirîya xwe ji fetwayê dîrokî ya merceiyeta şîʿî teqlîdê nîşan dan.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (s.x) - ABNA - zêdetirî 1000 çalakvanên jin ên Iraqî, di nav wan de mamosteyen, bijîşkî û çalakvanên Mîhwera Berxwedanê, piştgiriya xwe ya tund ji bo fetwaya rayedarên olî yên mezin ragihandin û diyar kirin ku kesên ku gefê li Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî ya Îranê dixwin wekî aliyên şerker têne hesibandin.
Beşdaran, dema ku daxuyaniya elektronîkî ya "Ez ji bo kesên ku bi we re aştî dikin aştiyê didim û ji bo kesên ku bi we re şer kirine şer didim" îmze kirin û fetwayên rayedarên olî yên Şîe, alim û mezinan, bi taybetî rayedarên olî yên Iraqê, pesend kirin, gefên dijminê Siyonîst-Amerîkî li dijî Îmam Xameneyî şermezar kirin û şermezar kirin.
Beşek ji daxuyaniyê wiha dibêje: "Li gorî daxuyaniya desthilata olî, îro her kesê ku bi mebesta zirarê bide neteweya Îslamî û serweriya Îslamê gefê li rêberek an desthilatek Îslamî dixwe an êrîşî wê dike, li gorî qanûna Îslamî wekî dijmin tê hesibandin, û hevkarî an piştgiriya ji Misilmanan an hikûmetên wan ji bo van kesan qedexe ye. Em bang li Misilmanên li çaraliyê cîhanê dikin ku van dijminan ji mezinahiya xeletiya xwe agahdar bikin û wan ji kiryarên xwe poşman bikin. Her kesê ku di vê rêyê de zehmetî an windahiyek bibîne, bi îzna Xwedê, dê xelata şervanekî di rêya Xwedê de bistîne."
