Hucr bin Edî kî bû?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Ebu Abdurrahman, Hucur bin Edi bin Muawiya Kendî, ku bi navên Hucurul-Xeyr (Hucurê başkir) û Ibn Edber jî tê zanîn, yek ji wan kesan bû ku serdemê cahiliyeta û serdemê Îslamê di nav xwe de hest kir. Ew li ser Nebî (s.x.a) hat û bi wî hevaltiya nêzîk kir.
Şexsiyeta Hucur
• Hucur ji çîrokên ronahî û çiyayên berxwedanê di dîroka Îslamê û şîîyetê de ye.
• Di ciwanî de bi Nebî re hat û îslam girt.
• Wêneya wî: zûhd, dûrbûnî ji dinyayê, namaz û rojbûnê zêde, şerfet û rûmet, rastî û ibadet.
• Ji ber zûhd û rûha paq û nefsê sax, wî bi duayê xwe destûr bû.
Rola Wî di Siyaset û Şer de
• Hucur qet di ber hemû nedad û batilê de bêdeng ne bû.
• Bi mu’minan û mujahidan re li Osman şorand û ji bo desthilata Mewla Eli (s.X) hewldan kir.
• Di şerên Eli (s.x) de beşdar bû:
o Cemel: serokê leşkerê esbê Kendiyan.
o Siffîn: serokê qebîla xwe.
o Nehrêwan: serokê balafirina çep an jî rast.
• Wî bi zimanê belîğ û bi fesahet axaft û bi peyvên xwe rastî û maqama Eli (s.x) diyar kir.
Hevaltiya Wî bi Eli û Hesen
• Hucur hevalê bi fidel û parastvanê Eli (s.x) bû.
• Li dijî Zahaq bin Qeys şer kir û wî bi fermana Eli (s) şikest.
• Berî qetla eli (s.x), Hucur ji komployê agahdar bû lê nekarî wî biparêze.
• Hucur ji yaranê fidel û qewîmê Îmam Hesen (s.x) jî bû. Li ser sulhê Hasan (a.s) şikayet kir û wî bi qeyretê xwe nîşan da.
Dijminî bi Muawiya
• Hucur ji Muawiya dilê pûr ji êş û nefretê heye.
• Li dijî Hizb-ut-Tulaqa (azadkirinên Mekê) nefret kir û bi şîîyan re wan lanet kir.
• Li dijî Mughîra ku li Kûfeyê desthilatî girt û bi Eli (s.x) ta’n kir, Hucur bêriya xwe parast û wî şerm kir.
🩸 Şehadeta Wî
• Muawiya ji ber qewimî û afşayî Hucur, fermana qetla wî da.
• Hucur bi hevalên xwe di Merj Adra de di sala 51 hijrî de hate şehîd kirin.
• Şehadeta wî ji bo gel giran bû. Îmam Huseyn (s.x) û Aîşe jî li Muawiya şikayet kirin.
• Muawiya bi dawiyê jiyana xwe qetla Hucur ji xeletên xwe zanî û nadamet kir.
• Eli (s.X) berî şehadeta wî ragihand ku Hucur û hevalên wî wekî Ashab-ul-Ukhdud şehîd dibin.
Xulasa
Hucur bin Edi Kendî ji ronahî û şexsiyetên berxwedanê di dîroka Îslamê de ye. Wî bi fidelî û şerfet bi Ali û Hesen (s.x) hevaltiya nêzîk kir, li dijî Muawiya û hizbê tulaqa berxwed û bi dawiyê jiyana xwe di Merj Adra de şehîd bû.
înên Bi Kurmancî
Ev pênûsîn ji bo çîroka Hucur bin Edi Kendî ne, ku di serdema cahiliyeta û serdema Îslamê de jiyana xwe hest kir û bi fidelî bi Nebî (s.x.a) û Îmam Eli (s.x) hevaltiya nêzîk kir.
Hucr kurê Edî yek ji wan kesên ku di ciwaniya xwe de çû huzûra Pêxemberê Xwedê û Îslam qebûl kir. Dûrketina ji dinyayê, zuhd, nimêjkirin û hwd. ji taybetmendiyên wî ne. Wî di Sifîn û Nehrewan de Îmam Elî (a.s.) re hevrêti kir û yek ji sehabeyên Îmam Hesen (s.x) bû. Hucr ji Muawîye nefret dikir û nifiran lê dikir, Muawîye jî ji helwesta wî aciz bû, fermana kuştina wî da û di sala 51ê hicrî de ew şehîd kir.
