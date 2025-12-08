Belgeyên êrîşa li ser mala Hz Zehra (s.x)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Piştî şehadeta Pêxemberê Xwedê (s.x.a) di meha Seferê ya sala yazdehem a hicrî de, hinekan li dijî wê sondxwarinê ku bi wî û Emîrê Mû’mînan Îmam Elî (s.x) li Xedîrê Xumê kiribûn, xîlafet ji rêça xwe ya sereke derxistin û ew dizîn. Hinek ji hevalên dilsoz ên Pêxember (s.x.a) li hemberî vê kiryarê nerazîbûn nîşan dan û li mala Xanima Fatimeya Zehra (s.x) penahî girtin (îstîqamet kirin).
Li pey vê penaberiyê, alîgirên Ebûbekir bi fermana wî bi awayekî çekdar li ber deriyê mala Îmam Elî (s.x) kom bûn û xelkê wê malê gef kirin û tirsandin. Ev kiryar bû sedema têkçûna penaberiyê bi fermana Îmam Elî (s.x) ji bo pêşîgirtina ji bûyereke neyênî.
Dîsa bi fermana rêveberiya xîlafetê û bi armanca nehiştina Îmam Elî (s.x) ji bo sondxwarina bi zorê, êrîşek li mala wî hate kirin. Di vê êrîşê de, deriyê malê hate agirxistin û Xanima Fatime (s.x), ku li pişt derî radiweste, ji ber lêdana Umer bin Xettab li derî birîndar bû û Zaroka(cenînê) ku di zikê wê de bû, winda kir hat kurtkirin (ket). Wekî din, Îmam Elî (s.x) bi zorê ji mala xwe hate derxistin û birin li Mesîdê ji bo sondxwarina bi zorê.
Lewra, vegotinên li ser “Êrîşa ser Mala Xanima Fatime (s.x)” dibin du kom:
1. Êrîşa yekem: ku bû sedema têkçûna penaberiyê.
2. Êrîşa sereke: ku bû sedema şewitandina mala Ehl-ul-beytê(silav liwanbin) û bêhurmetiya li hemberî dotmama Pêxember (s.x.a) û derxistina bi zorê ya Emîrê Mû’mînan ji malê.
“Êrîşa Sereke di Çavkaniyên Sunni de”
Tevî vê rastiyê ku alimên Sunni ev bûyer bi awayekî berfireh sansûr kirine, lê dîsa jî ev feciha mezin û karesata giran bi awayekî parçebûyî di pirtûkên wan de hatiye vegotin:
Ahmedê Şehristanî di pirtûka xwe ya El-Milel we’l-Nihal de wiha dinivîse: Yek ji baweriyên Nezamê Mu’tezilî ew bû ku digot: Omer êrîş biriye ser mala Fatimayê û qêrîyaye: “Malê bi kesên tê de bi agir vêxin!”, dema ku li malê kesekî din ji xeynî Elî, Fatime, Hesen û Huseyn (s.x) nebû. Wî gotina xwe wiha didomîne: “Bi rastî Omer di roja sondxwarinê de ewqas li zikê Fatimayê xistiye ku Fatimayê zarokê xwe yê di zikê xwe de (Muhsin) ji holê rakiriye [1].”
Îmamul Hureymeyn Cûweynî, mamostayê Zehebî, ji Pêxember (s.x.a) wiha vediguhêzîne: Dema ku min Fatimayê dît, ez hatim bîra wê dîmena ku piştî min wê bi serê wê bê, hema wisa dixuye ku ez dibînim zililî ketiye mala wê, rûmeta wê binpêkirî ye, mafê wê hatiye dizîn, ji mîrata xwe hatiye astengkirin, aliyê wê şikestiye û zarokê ku di zikê wê de ye jê ketiye; di heman demê de ew bi israr qêr dike: “Ya Muhammeda min!” lê kes bersîva wê nade, alîkariyê dixwaze; lê kes alîkariya wê nake. Ew yekem kes e ku ji malbata min dê were cem min û ew ê bi xemgîn, mexdûr û kederbar bê cem min û şehîd bibe; û ez li vir dibêjim: Ya Xwedê, her kesê ku zilm li wê kiriye lanet bike, her kesê ku mafê wê dizîye ceza bike, her kesê ku wê xar kiriye xar bike û her kesê ku li aliyê wê xistiye heta ku zarokê wê ji dest daye, têxe dojehê û melek wê “Amîn” bibêjin [2]."
Zehebî, yek ji mezinên din ên Sunniyan, di şerha jiyana Îbn Ebî Darim de ji Îbn Hemmad Kufî wiha dinivîse: Dema ku wan bi meşala agir ji bo teselîkirina keça Pêxember (s.x.a) hatin, ew di wê demê de bi “Muhsin” ducanî bû, û êrîşa li ser malê… bû sedema kuştina Muhsin, zarokekî ku hêj nehatibû dinê. Wekî din Îbn Ebî Darim wiha dibêje: Omer li Fatimayê (s.x) xist da ku Muhsin bikeve [3].
Di Meqatelên Îbn Etîye de hatiye: Dema ku Ebûbekir bi gef û bi zorê (bi şûr û hêzê) sond xwarin ji mirovan girt, Omer, Qunfuz û komelek şandin mala Elî û Fatimayê (s.x) û Omer darê kom kir û deriyê malê bi agir vêxist… [4].
Îbn Şehne Muhibedîn Muhammed (m. 815 H) di dîroka xwe de dinivîse: “Omer mala Emîrê Mû’mînan (s.x) bi her kesê tê de re şewitand û ji Fatimayê re got: ‘Tiştên ku ummet qebûl kirine, qebûl bike.’” [5].
Sefedî, yekî din ji alimên Sunni, dibêje: “Bi rastî Omer roja sondxwarinê ewqas li zikê Fatimayê xist ku Muhsin ji zikê wê ket” [6].
Îbn Hecer Esqelanî (852 H) û Şemsedîn Zehebî (748 H) dibêjin: Omer li Fatimayê xist ku bû sedema ketina (sîlqibûna ketina) Muhsin [7].
________________________________________
Kurteya Danûstandinê: Hecima Esasî di Rivayetên Şîe de
Ev kurtasî li ser beşa duyemîn a delîlan (rivayetên Şîe) disekine û hûrguliyên delîlên ku ji aliyê we ve hatine pêşkêş kirin, diparêze.
1. Rivayeta Taberî Amulî (Delailu’l-İmame) ji Zimanê Umer ji bo Muawiye:
Umer di nameyekê de ji bo Muawiye piştî Sûqîfe, hûrguliyên rûbirûbûna bi Fatimeyê re vedibêje:
• Wî gef li Fatimeyê kir ku heger Elî (s.x) ji bo beyetê dernekeve, dê dar bên berhev kirin û dê mala wî û xelkê wê bi agir vêkêşe.
• Umer ferman da Xalidê Kurê Welîd ku dar bîne.
• Dema Umer dixwest bikeve hundir, Fatime (s.x) destê xwe ji derî derxist ku pêşî li wî bigire.
• Umer ew ji alî veva paşda xist û bi tundî derî pêxist û bi kamçiyê li destên wê xist da ku destê xwe ji derî veke.
• Umer ji ber naliya Fatime gavek paşve neavêt, ji ber ku ew kedera kuştina Quraysh ji aliyê Elî (a.s.) ve dihat bîra wî.
• Umer bi lingê xwe li derî xist, ev yek bû sedem ku naliya Fatime bilind bibe û ew qîriya: «Ya Ebeteh! Ya Resulallah! Wisa bi hejîna te û keça te dikin, ah! Ya Fizza here min bistîne, bi Xwedê sond dixwim, wê zaroka min a di zikê min de kuştî.»
• Dema ku ket hundir, li rûyê Fatime xist bi vî awayî ku ew ket ser erdê.
2. Rivayeta Xesîbî (El-Hidayetu’l-Kubra) û Behranî (El-Ewâlim) ji Îmam Sadix (s.x):
• Umer bi lingekî li derî xist bi vî awayî ku derî li milê (kêlîka) Fatimeyê ket, di heman demê de ew ducanî zarokekî şeş mehan bi navê Muhsin bû û zarok ket.
• Dû re Umer, Qunfuz û Xalidê Kurê Welîd êrîş kirin.
• Umer li rûyê Fatime xist bi vî awayî ku guharoka wê di binê nikabê de şikest.
• Fatime qîriya: «Wey li bavê min! Wey li Pêxemberê Xwedê!! Keça te Fatime tê derewandin, lêxistin û zarokê wê yê di zikê wê de tê kuştin.»
• Emîrê Mu’minan (s.x) Fizza gazî kir û emir da ku alîkariya Fatime bike mîna jinên ku zarok diavêjin, ji ber ku ji ber lêdana lingê û deriyê, ew ketiye nav êşa zayînê û Muhsin ket.
• Îmam Sadix (a.s.) dema ku ev rivayet vedigot gelekî girî ku heta mûyên wî ji ber hêsiran hatin şilkirin.
3. Rivayeta Şêx Sedûq (El-Emalî) ji Pêxember (s.x.a) bi navgîniya Emîrê Mu’minan (s.x):
• Pêxember (s.x.a) ji bo Elî (s.x), Fatime (s.x), Hesen û Huseyn (a.s.) geriyan.
• Pêxember (s.x.a) got: «Ez ji ber lêdana kêrê li serê te (Elî) û lihêxistina rûyê Fatime ji aliyê dijmin geriyam.»
4. Vêjaya Seyyîd bin Tawus di Ziyaretnamê de:
Seyyîd bin Tawus di beşek ji ziyaretnamê de, silavê li Fatimeyê dike bi van taybetiyan: «Betûla paqij, Sîddîqa Mehsûm, Zilmkar a zeftkirî, Mafê wê hatiye dizîn, Mîrasa wê hatiye desteserkirin, Kelek wê şikestî, Mêrê wê zilmkar, Zarokê wê kuştî…»
________________________________________
Kurteya Berê (Temamkirî):
Di beşa berê de, me li ser çavkaniyên Ehli Sunnet nîqaş kiribû ku li wan behsa lêxistin û ketina Muhsin (s.x) dihat kirin (di nav de gotinên ji Şehristanî/Nizham, Cûwênî, Zehebî, Seffadî û Îbn Hecer). Her wiha AI di peydakirina rivayeta Îbn Ebi Şeybe de serneketîbû, û wergera Kurmancî ya texmînekê hatibû pêşkêş kirin. Her weha analîza Ajansa Nûçeyan a ABN A derbarê qonaxên bûyerê (şikestina dorpêçê, agirxistina derî, birîndarbûn û ketina zarokê) hatibû nîşan dan û daxwaza wergerandina tevahiya danûstandinê bi Kurmancî hatibû kirin, ku di bersiva berê de hatibû cîbicîkirin.
