  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Elî Larîcanî bi "Putîn" re civînek kir

20 July 2025 - 23:50
News ID: 1709905
Elî Larîcanî bi "Putîn" re civînek kir

Berdevkê Kremlinê hevdîtina Serokê Rûsyayê bi şêwirmendê payebilind ê Rêberê Olî re ragihand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA Dîmitrî Peskov, axaftvanê Krimlîn, êvarê yekşemê ragihand ku Elî Larîcanî, şêwirmendê bilind a Serokê Mezin a Îslamî, bi serokê komara Rûsyayê, Wladîmîr Putîn, li Moskow civînek û gotûbêj kir.

Peskov bêyan kir: "Putîn îro li Krimlîn bi Elî Larîcanî, şêwirmendê bilind a serokê Îranê civînek kir, û ew bi hev re rewşa Rojhilata Navîn û bernameya nûkleer a Îranê bi rê ve şîrove kirin."

Wî zêde kir: "Putîn di vê civînê de dîsa jî lê belê kir ku Rûsya bi fermî di alîkarîya biqewet a ewlehiyê ya herêma de û di dorî çareseriyê siyasî ya girêdayî bernameya nûkleer a Îranê de rawestîye."

Dawiya peyamê

Têgînhên:
Elî Larîcanî
Wladîmîr Putîn
Mosko
Rûsya

Your Comment

You are replying to: .
captcha