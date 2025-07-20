Elî Larîcanî bi "Putîn" re civînek kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA Dîmitrî Peskov, axaftvanê Krimlîn, êvarê yekşemê ragihand ku Elî Larîcanî, şêwirmendê bilind a Serokê Mezin a Îslamî, bi serokê komara Rûsyayê, Wladîmîr Putîn, li Moskow civînek û gotûbêj kir.
Peskov bêyan kir: "Putîn îro li Krimlîn bi Elî Larîcanî, şêwirmendê bilind a serokê Îranê civînek kir, û ew bi hev re rewşa Rojhilata Navîn û bernameya nûkleer a Îranê bi rê ve şîrove kirin."
Wî zêde kir: "Putîn di vê civînê de dîsa jî lê belê kir ku Rûsya bi fermî di alîkarîya biqewet a ewlehiyê ya herêma de û di dorî çareseriyê siyasî ya girêdayî bernameya nûkleer a Îranê de rawestîye."
