Ebdulmelik El-Hûsî: Amerîka û Rejîma Siyonîst gefê li tevahiya xelka Îslamî dixwin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)- ABNA -Ku ji El-Mesîrayê îstifade dike, serokê tevgera Ensar-ullah Yemenê di gotarekê de di bûyerek olî de pêşketinên navneteweyî û herêmî, bi taybetî jî êrîşên berdewam ên rejîma Siyonîst li dijî Şerîda Xezzeyê nirxand.
Seyîd Ebdulmelik Bedredîn El-Hûsî di vê axaftinê de got ku kêmbûna pabendbûna Umeta Îslamî bi Qurana Pîroz gihîştiye astek pir xemgîn, heya wê astê ku pabendbûna gelek zarokên Umetê bi Quranê tenê rûberî bûye.
Wî wiha domand: "Zulma Amerîkî-Îsraîlî bi kolekirin û şermizarkirina miletan, û bi belavkirina neheqiyê û pêşvebirina gendeliyê gefek li ser Umetê ye. Ev zulm pîroziyên Umetê hedef digire û armanc dike ku taybetmendiyên wê yên Îslamî ji holê rake. Rêya rast a rûbirûbûna gefa Amerîkî û Îsraîlî ew e ku li gorî rêbernameyên Qurana Pîroz tedbîrên cidî werin girtin."
El-Hûsî destnîşan kir: Mezinahiya karesat û neheqiya ku gelê Filistînî li Şerîda Xezzeyê dikişîne, ji bo tevahiya cîhanê xeterek e. Tiştê ku li Şerîda Xezzeyê bi serê gelê Filistînî tê, trajediyek tirsnak û neheqiyek mezin e. Gelê Filistînî li Xezzeyê niha di qonaxa herî giran a birçîbûnê de ye û zarok ji birçîbûnê dimirin. Dijminê Îsraîlê mijara dafikên mirinê û alîkariya mirovî çêkir da ku wan veguherîne dafikên kuştin û qirkirinê. Gelek ji xelkê Xezzeyê di birçîbûnek giran û karesatek tirsnak de ne, di heman demê de bi sed mîlyonan Ereb û du mîlyar Misilman wan dorpêç dikin mîna ku ew miletek bêçare bin.
Rayedarê Ensar-ullah diyar kir: Temaşekirina dîmenên xemgîn ên mirina zarokan li Xezzeyê ji birçîbûnê rewşek pir şermok e ji bo Ereban di serî de û ji bo Misilmanên din. Asta tirsnak a bêxemiya milet ji dijminên Îsraîl û Amerîkî re piştrast kiriye ku ti tedbîr, çi dibe bila bibe, li dijî wan nayê girtin. Zilma li ser gelê Filistînê zilma tevahiya milet e, û gefa Amerîkî-Îsraîlê gefek li ser tevahiya milet e.
Di beşek din a axaftina xwe de, wî got: Gelê Yemenê ji destpêka êrîşa li ser Xezzeyê ve, tevî du dorên li pey hev ên êrîşa leşkerî, di tevgera xwe ya berfireh û berdewam de bi israr maye. Ji ber hevgirtina xwe ya bi Xezzeyê re, Yemen bi hezaran êrîşên asmanî, dorpêçkirineke dijwar, kêmkirineke mezin a alîkariya mirovî û şerekî aborî re rû bi rû maye. Ji bo piştgiriya Xezzeyê, Yemen bi şerekî propagandayê yê mezin re rû bi rû ye ku armanc dike bala mirovan ji pirsgirêkên wan ên sereke dûr bixe. Bi kerema Xwedê, hemû hewldanên dijminan ji bo dûrxistina gelê me ji rêya wan bi ser neketin.
