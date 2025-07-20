UNICEF:"Xezze bûye goristana zarokan"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi gotinên Al-Jazîra, axaftvanê herêmî ya UNICEF hişyarî da ku Nîvçeya Xezze bi rewşek fajî û mirinbar re dijî, û bêdengiya cîhanê wê veguherandîye goristana zarokan.
Wî di axaftinekê re diyar kir:
"Mahsûreyî û girêdan li alîkariyên mirovî di Xezze de, sedema zêdebûna mirinê ye. Îsraîl heta niha ji girêdanê re ya alîkariyê bi gelemperî rewtkirîye."
-Xezze -UNICEF -Zarok -Goristana-Zarokan -Embargo --Sîyonîzm
