UNICEF:"Xezze bûye goristana zarokan"

21 July 2025 - 00:19
UNICEF:"Xezze bûye goristana zarokan"

Axaftvanê herêmî ya UNICEF şîkayet kir ku rejîma sîyonîstî rêya alîkariyên mirovî digire. Ew hişyarî da: “Nîvçeya Xezze bi awayekî bê berhem hate vegerandin goristana zarokan. Teqez û birçîbûn zarokan di rewşekê tirsnak de gihîştine birêhî.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi gotinên Al-Jazîra, axaftvanê herêmî ya UNICEF hişyarî da ku Nîvçeya Xezze bi rewşek fajî û mirinbar re dijî, û bêdengiya cîhanê wê veguherandîye goristana zarokan.

Wî di axaftinekê re diyar kir:
"Mahsûreyî û girêdan li alîkariyên mirovî di Xezze de, sedema zêdebûna mirinê ye. Îsraîl heta niha ji girêdanê re ya alîkariyê bi gelemperî rewtkirîye."

-Xezze -UNICEF -Zarok -Goristana-Zarokan -Embargo --Sîyonîzm

