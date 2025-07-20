Muftiyê Omanê: Divê welatên Îslamî û Ereb ji bo Xezzeyê gavên bilez bavêjin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABN- Bi îqtibasa Sawt al-Quds, Şêx Ehmed el-Xalîlî, Muftiyê Mezin ê Omanê, ragihand: Em bi xemgînî û xemgînî trajediyên Xezzeya delal dişopînin, ku di bin dorpêça dijwar û zilmek eşkere de ye.
Wî zêde kir: Em bang li welatên Îslamî û Ereb dikin ku herî zû dest bi karê ji bo piştgiriya birayên me yên li Xezzeyê tedbîran bigirin, û ev mafek e ku li ser hemû mirovahiyê ye.
Hêjayî gotinê ye ku, li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Xezzeyê, ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve 58,859 kes di encama êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Xezzeyê de şehîd bûne. Hejmara giştî ya kesên ku di êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Xezzeyê de ji destpêka şerê li vê xetê ve birîndar bûne gihîştiye 140,980. Di 24 saetên borî de, cenazeyên 130 şehîdan jî ji bo nexweşxaneyê hatine veguhastin. Di vê heyamê de 495 kes jî birîndar bûne.
Her wiha, ji 18ê Adara 2025an vir ve û di pêla nû ya êrîşên li ser Xezzeyê de, 8066 kes şehîd bûne û 28,939 kes jî birîndar bûne. Bi hezaran kesên din hîn jî li Xezzeyê winda ne û di bin kavilan de ne.
Di 24 saetên dawî de, 31 kes di navendên belavkirina alîkariyê de şehîd bûne û zêdetirî 107 kesên din jî birîndar bûne, bi vî awayî hejmara Filistîniyên ku di van navendan de şehîd bûne gihîştiye 922 şehîd û 5,861 kesan.
