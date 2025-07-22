Kurdistan li ser rêyê Erbeîyn; Sînorê Başmaqê amade ye bo wergirtina ziyaretkerên Huseynî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Grûba Herêmên: Gava dema Erbeîyna Huseynî nêzîk dibe, parêzgeha Kurdistanê reng û bûyeke din girtiye. Kolanên Merîwan û bajarên dorberê bi awayekî berdewam bi alaên reş û sor tên xemilandin. Dengê qîrîna newê di tekiye û dêrên Huseynî de belav dibe, û nivîsgehên ziyaretê her ji berê pirtir tên dagirkirin, û bi qeydkirina dilxwazên ziyaretê re mijûl dibin.
Di heman demê de, Sînorê Navneteweyî yê Beşmaq - ku di salên dawî de bûye yek ji derbazgehên sereke yên ziyaretvanên Atabata Alîyat -, roj bi roj ji bo mêvandariya gelê evîndarên Îmam Huseyn (silav lêbin) amadetir dibe. Ev rêwîtîya pirjimar, ji bilî aliyên ruhî, bingehê nû ji bo rojhilatiya aborî û çandî di herêmê de çêkiriye."
Wî her wiha bi bîr xist ku tenê hebûna xelkê parêzgehê di vê rêyê de, ji ber evîn û xwesteka wan ji bo Hezretî Eba Ebdullah el-Huseyn (S.X), sermayeyek çandî ya hêja ye.
"Felsefeya Erbeynê û Peyama Cîhanî ya Aşûrayê
Nûnerê Welî Fiqh li Kurdistanê bawer dike ku Erbeyn tenê merasimek îbadî nîne, belkî derfeteke ji bo xwendina dîsa ya armancên Emam Huseyn (s.x) li cîhana îro ye.
Wî, bi îşaretkirina ku 'Yezîdekî dîrokî berê ye, lê nimûneyên zilm û zordariyê hîn jî hene', dibêje: 'Divê bi zimanekî nûjen û bi karînana medyayan, ev peyam bigihîjin guhê cîhanê.'
Purdehî tekîd dike: 'Teşrîheta milyonan ziyaretvan ji seranserê cîhanê, heta ne-misilmanan, nîşan dide ku peyama Aşûrayê sînorên dînî nas nake.' Li gorî wî, ev teşrîheta milyonî bi xwe medyayek bijîn e ku cîhanê hişyarî rastiya fedakarî, azadî û berxwedana li ber zilmê dike.'"
"Kurdistan li ser Rêya Erbeîynê; Girêdana Ruhî û Jiyanê
Bi nêzîkbûna rojên Erbeîynê, hewa û dilê Kurdistanê ji hêla coşa Hiseynî ve têra xwe tê tesîrkirin. Sûkên Merîwan û Senendecê mêvanên rêwiyan in ku berî derbasbûna sînorê, bircên bîranînê û amûrên rêwîtiyê dikirin. Dikandarên herêmî, xwediyên cîwarên demkî, û ajotvanên taksî, hemû vê demê wek derfeteke aborî dibînin.
Lê li ser van hemûyan, Erbeîyn ji bo Kurdistanê bîranîna wateyek kûr e; bîranîna ku şopandina rêbazê Îmam Huseyn (s.x) tenê bi şînkirinê re nemîne, belkî tê wateya li ber zilmê sekinîn û pêşxistina çanda fedakarî ye.
Rêwîtiya Erbeîynê di vê salê de jî, bi teşrîheta milyonan evîndarên ji çar aliyên cîhanê, dê bibe nîşaneyek yekîtî, berxwedan û ruhî. Bi roleke xurt, Kurdistan hem xizmeta ziyaretvanên Huseynî dike, hem jî ji vê derfetê re bo pêşveçûna aborî û çandî sûd digire.
Sînorê Beşmaq ne tenê di vê çaxê de deriyek ber bi Atabata Alîyat e, belkî pirek e di navbera xeyalên Huseynî û avakirina herêmên sînorî yên Îranê de."
