!Çîrokên kûrahiya karesatê li Siweyda, Sûriyeyê/Bajarekî ku li nav girtîyeke tirsa û dirana tê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA—Şerên bajarê Siwêdayê li Sûriyeyê wêraniyeke berfireh mezinî li bajêr çêkiriye ku sedema avarî û koçberiya herî zêde ya gelê Suwayda bû, di heman demê de jî xizmet û karûbarên bingehîn li bajarê qedexekirin û şoka civakî ya ji ber parçe-parçeyên navçeyî û têgihiştina nifretî hate şandina.
Piştî ku girtiya şerên xwînbar 10 rojan li bajarê Siwêda derbas bû, mezinahiya kêş û şikestanên ku li bajar hate kirin diyar bû. Ev şikestan ji hêla tevgerên têkildarên herêmî yên gel û leşkerên alîkariya hukûmeta Colaniyê hate kirin. Rewşa mirovahiyê jî pir zehmet bû, bi kêma hilberên bingehîn û karûbarên xizmetî, û avabûna koçberiya herî zêde ya gelê Suwayda û herêmên rojavayî ya bajarê.
Ev şerên navxweyî ziyanên pir li astengiyên jiyan, para û rûhiyê çêkirin û şikefta civakî ya mezin afirand ku bi têgihiştina nifretî zêdetir qewimî bû.
Bajarekî Winda
Herçend astengkirina agir di nav bajarê Siwayda rawesta be, lê hîn jî navçeyên rojî û rojavayî ji çend mal û binyadan dumanên mezin di derdikevin. Çiyayên bajar bi cîhan xwe ye, ser navçeyên wan hemû çarçoveya kuçik û pirçîyekên leşkerî û nexweşî têne dîtin. Her pênc-an çar malekê yan dikanekê ket duman. Mal û dikanên ku ne hatine agirandin jî hatine rezandin û piraniya gelê bajar ji ber têkoşerên herêmî derketine cîhên xwe. Tenê kêm kesên sivîl destûrê wergirtine ku mal û teçhizatên xwe kontrol bikin an jê rabînin, lê her çi bê, rewşa minên û bomba têkildar harîkariya ewlehiya wan dike.
"Abu Hadi" ku destûrê wergirtibû malê xwe li Siwayda temaşe bike, ji rojnameya Al-Exbar ya Libnan re got: Ew çi ev bajar di hefteyekê de derbas bû, hemû hewlên 14 salan ji bo nefsandina wê di şerê Sûriyê de qedand.
Wê ji rewşa avarî, rezandin û dîrokê ku bi alîkariya hukûmeta Colaniyê çêbû, xefîr kir û got: Gelê Suwayda gelê aşîtî û namûs in û nekin ku bi zor ser wan şaxê bin.
Wê daxwaz kir ku wan kesan ku rêbazên ev avarî û talan dan, mesûlê bêne ber dadgehan.
Ji aliyê din, "Amal" jî ji rewşa Suwayda pir xemgîn e û daxuyaniyekî pêşkeş kir ku têkilîya wan bi malbatên xwe yên li nav aşîrê bedewî ye, ku ew jî narazî ne ji rewşa wan. Wî got ku "germî û şewat" ku di nav bajar de bû, ne wekî 90% gelê Suwayda ye, lê tenê bihayê rûmet e.
Amal jî ji rojnameya Al-Akhbar re got ku bi keçên xwe jî bifikire ser xwekujiya heke têkoşerên li gundê Salakhad ku ew û malbata wî li wir ne, bihêlin. Ew têkoşerên wê wextê "mêngolên demê me" bûn û fexriyekan çêkirin ku tenê di pirtûkên dîrokê de têne dîtin.
Şikestên Mezin li Herêmên Rojavayî ya Siwayda
Gundên rojavayî ji bo destpêka şerê li herêma Suwayda bûn, ji ber ku li rêya Dimashq û nêzîk Dera ne. Ev rewş astengiyeke mezin a li dijî gelê bedewî û avarîya bê kêm bû, her ji ber têkoşînên leşkerî, talan û şikestinên zanîngehî.
Her weha ev şer û têgihiştina nifretî û kêrûbarên ku têkoşerên dikirin, mecbûr kir ku gelê bedewî temamî ji herêmê derkevin û ber deriyê Dera û dimilî Dimashq bibin.
Niha daxwazên vegerê koçberan bo malên xwe piştî qediyê şer zêde dibin.
Nîvîsandinên Xizmetî
Her çend Komela Sor a Sûriyeyê karwanên xwêrdan, av û hingiv û hin materyalên xwîna xwarinê bo Suwayda şandin, lê ev alîkarî nekaribû rewşa bişkojîya xizmetan biguherîne.
Av, hêz û nan tevî tevê hatine qetandin. Internet û têkilîya zanyarî pir zêde kêm bû. Piraniya nexweşxaneyan û navenda têkilî ya nêzî li kar nebûn.
Rezervên mazûta û benzinê bi dawî ne, ku ev rewş li pergalên ajotinê û koçberiya gelê tesir kiriye û şerîketên vegerandina gelê hatine qedandin.
Ji ber ev rewş, emtîhanên salê jî betal kirin.
Tîrêjê Gelê Li Başûrê Siwayda
Gundên başûrê Siwayda heta sinora Jordanê, bi zêdebûna gelê koçber heye, bi taybetî gund û bajarokên Salakhad, Al-Qariya û herêmên nêzîk, ku hezarên malbat ji bajar û herêmên bakur û rojavayî koçber bûn.
Ji bo vê rewşê, "Jumana" ya bajaroka Salakhad daxwaz kir ku herêma Suwayda wek herêma zehmetî destnîşan bibe û alîkarîya mirovahî bo cemaetê berdest bibe.
Wê jî daxwaz kir ku hukûmeta Colaniyê nişanê xwesiya xwe bide, hêz, av û têkilî vegere û nannexanên vekire bo ku hêwldanên koçberan bicîh bibe.
Jumana jî li ser yekîtiya civakî yên gelê Suwayda û hewlên herêmî ya alîkarî ya koçberan bêhtir kirin axivî.
Dawiya Peyamê /
Tag: Sûriye | Suwayda | Şerê Sûriyê
Bi bidawîhatina pevçûnên xwînî li bajarê Swêda yê Sûriyeyê, rûyê rastîn ê karesatê eşkere bû: bajarekî wêranbûyî, xanîyên şewitî û bi hezaran malbatên koçber ku ji bo ewlehiyê reviyane deverên din.
