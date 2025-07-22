Enqera li şerê Siwêdayê Têkçû/Vekişîna Stratejîk a Tirkiyeyê ji Başûrê Sûriyeyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Herçiqas gotinên Ehmed el-Şaraa, ‘, serokê dewleta demkî ya Sûriyê, di heftiyên dawî de bi zidd û daxwazên têkoşer hatin nîşandan — wekî bilindkirina rola Îsraîl di nav şerê Swêdaê de an jî belavkirina peyamên dijî komê Druzî — lê niha jêbirina rolê Tirkiyê di rêkêşeya agirbesê de nikare rastiyek girîng biguherîne: Tirkiyê di bûyerên dawî yên Siwêdaê de şikestî û bi dest vala vegeriya.
Tirkiyê nikarî xwe wekî alîkarek nebitar û piştgiriya komên kêmtir bişîne ber xwe; ne tenê ku kuştina endamên komê Druzî şermezar nekir, belkî serokwezîrê wî, Erdoğan, alîkariya xwe ya temamî ji hukûmeta Jolanî ragihand û amadebûna alîkariyê ji bo leşkerê wan jî hat pêşkêş kirin. Medyayên nêzîkî AKP jî Druzîyan bi çêkirina korîdora lojîstîkî di nav Swêda û Rojhilata Firat de guhêzdandin — ev jî wekî hevbendiyek dijî yekîtiya Sûriyê hate têgihiştin.
Di dema hucûma Îsraîlê li Sûriyê de jî Tirkiyê bêkar û bêcezak hatî dîtin; ew nikarî ji hevalên xwe biparêze. Ev şayad Ahmad al-Shar‘ê bikêşe ku di têkiliyê xwe re bi Ankara vêkêşî were kirin, ne bi vê awayî ku têkiliyê bi temamî were qedandin, lê ku were nûvekirin li gorî rewşa dawî ya ku Îsraîl û Amerîka di rêkêşînê de dest serdan.
Di vê rewşê de, şayad Tirkiyê razî bibe ku hêza xwe tenê li Rojava biparêze, lê başûrê Sûriyê were radestkirin Îsraîlê. Di Rojhilata Firatê de jî, Kurdan — bi taybetî piştî bûyerên Swêdaê — dîsa li ser xweberbûnê û parastina xwe qewimînê, û hêvî li Amerîkayê hebe da ku encama şerê Tirkiyê li ber bigirin.
Di heman demê de, şayad Îsraîl jî rawestina bi taybet ên leşkeriya hukûmeta Colanî, ku bi alîkariyê Tirkiyê digel bike, bibîne wek armanc. Di nav de, Ehmed Dawud Oglu, serokê Partiya Pêşerojê, Îsraîl şikestîna erdê dît û got ku Tirkiyê hewce ye stratejiya xwe li ser Şam bicêbike. Ew hişyarî da li ber heriketên şerê Sûriyê ku dikare derkeve Lebnan.
Rojnamevan û analizkarên Tirkan jî pêşniyarekî cûda da: Mustefa Qerealîoglu got: "Tirkiyê pêdivî ye bi aqil betirsî, ne bi heycana." Cem Kûçûk jî bi zimanek tîj li dijî Îsraîl daxwaz kir ku Tirkiyê divê li Rojhilata Firat çalakî bike da ku fecaek din rawestin.
Di dawiya vê nivîsarê de, serredaktora rojnameya Milliyet jî ehtîmal da ku di dawiya da Tirkiyê û Îsraîl têkoşîna leşkerî bike û daxwaz kir ku Tirkiyê ji hêzên parastinê wekî S-400 jî bo Sûriyê hewce bike. Ew got gotinên Ahmad al-Shar‘ têrî şaşkirinê ne û ku Tirkiyê divê bi rastiyê li dîmenê xwe ya navaxweyî zêde ragihê û ji parçebûna civakê dûr bimeşe.
Dawiya peyamê.
Etîket
Türkiye
Sûriye
Swêd
Enqere
Hikûmeta Colanî
Your Comment