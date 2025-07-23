Rêxistina Neteweyên Yekbûyî: 55 Hezar Jinên ducanî(bi haml) li Xezze di Rewşa Girîng de Ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî raporek ku nûçe kirî ye ji hêla Fondoya Gelê Neteweyên Yekbûyî ve, takrîben 55 hezar jinên bêjin li herêma Xezze di rewşa mirovahî û tibbî ya giran a jîna xwe dimeşînin, ku ev rewş ji ber şer û girtina giran a rejîma Siyonîst û şerê berdewam a wan e.
Li gorî rapora nûçegeha Şehab, hezarên ji van jinan di mehê pêşerojê de dê zayînê bikin, lê nexweşxanên herêma bi kêmîya amûrên tibbî û pêwîstiyên bingehîn re têne destûr kirin. Qisma zayînê jî di bin astengiyên mezin de ye û bi kêmîya karsazên tibbî re dijî.
Fondoya Gelê Neteweyên Yekbûyî hişyarî da ku herî kêm 11 hezar jinên bêjin(bi haml) di rewşa têkoşînê ya birînî û qeyrîî yê giran de ne; ev rewş jiyana wan û şikestên wan yên bêjin û zarokan wan têne threat kirin û sedema zêdeya xerabiyên giran di dema bêjîn û zayînê de dibe.
Neteweyên Yekbûyî bi dawiyê daxuyaniya ku berdewamîya girtina herêm û astengkirina têketina xwarin û alîkarîyên tibbî rewşa mirovahî li Xezze zêde kiriye, daxwaza kirin ku cîhan ji bo çarêdana derbasdar û hevpeyvîn bi bersivdayinên girîng ji bo jinên bêjin û piştgirî kirina xizmetên tibbî û xwarinî ya herî kêm ji bo wan û zarokan wan destpê bike.
......................
/Dawiya peyamê
Tags: Xezze, İsrail
Your Comment