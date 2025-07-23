Êrîşa bêpîlot a Îsraîlê li ser başûrê Lubnanê: Yek şehîd bûya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di berdewamîya tecawizên zêde yên rejîma Îsraîl li Başûrê Libnan, îro sêşem yek civakî ya libnanî di hewldana dronê ya leşkerê Îsraîl li bajaroka El-Xiyam (herêma Merceîyûn) şehîd bû.
Di heman demê de, yekîneyên leşkerê Îsraîl bi têketina nepenî li navçeya bajaroka Aytarûn (parêzgeha Nabatiyê) dest bi karên zewiqandina erdê kirin, ku ev kiryar wekî şikandina peymana astengkirina agir tê hesibandin.
Wezareta Têbîyê ya Libnan ragihand ku dronê Îsraîl hilûçeya ser El-Xiyam hedef kir û şehîd bûna yek libnanî qedand. Piştî wê, çavkaniyên herêmî ragihand ku dronê îsraîl otomobîlek li dor nexweşxaneya dewletî ya Tebnîn (herêma Nabatiyê) hedef kir, lê raporek li ser têkela zararan nehat ragihandin.
Li gorî raporan, şeva sêşemê yek yekîneyê leşkerî ya Îsraîl bi hevkariya sê otomobîlên leşkerî û yek buldozer ji bazên leşkerê vê rejîma, ji bazên nû hatî damezrandin li "Cebel El-Bat"ê, têketiye navbera Aytarûn û dest bi karên zewiqandina erdê kirin. Piştî saet û nîvêk, yekîneyê vegerand û buldozer berdewam kir.
Di demek ku hêzên YUNIFIL (Hêzên Aştiparêzên Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî) li cih bûn, otomobîlên Îsraîl ronahiyên xwe winda kirin û xebat rawestandin.
Leşkerê Îsraîl jî li dor bajaroka "Aytâ El-Şa’b"ê eksplozîyonek mühendisiyê kir ku hîn jî şêwaza wê nexwestî ye.
Ji destpêka şerê tevahî yê ku 8ê Cotmehê 2023an dest pê kir, zêdetir ji 4 hezar kes şehîd û li ser 17 hezar kes jî birîndar bûn. Heke peymana astengkirina agir (27ê Çiriya Paşînê 2024an) ji navbera Hezbullah û rejîma Siyonîst derbas bû, Îsraîl heta niha zêdetir ji 3 hezar caran ev peyman şikand. Ev şikandin sebeb bû şehîd bûna herî kêm 257 kes û birîndar bûna zêdetir ji 560 kes.
Hêzên Îsraîl bi hema hema vegeriya başûrê Libnan, lê hîn jî pênc çiyayên stratejîk û çend herêmên din ku di şerê dawî de girtine hîn li destê xwe hildigirin. Hin herêm jî ji sedsalên berê li ser destê Tel Avivê mayîn.
Di êrîşa dawî ya bêpîlot a Îsraîlê li ser başûrê Lubnanê de, welatiyekî Lubnanî li bajarokê Xeyamê şehîd bû.
