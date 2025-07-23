Rêjeya bêkariyê li Îsraîlê piştî şerê bi Îranê re ji sedî 10 derbas bû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Nirxa bêkarî li Îsraîl di mehê Hezîran 2025 de bi awayekî herî zêde zêde bû, ku ew encama rastî ya girtina aboriyê ya rejîma Siyonîst ji ber şerê bi Îranê ye.
Rojnameya aborî ya Calcalist bi referansa daneyên Navenda Statîstîkayê ya Îsraîl, ev zêdekirin wekî bêpêşîn lê demjimêrî tê hesibandin ku zêdetir ji sedema şertên taybet ên şerê ye, ne nîşaneyek ji krîza struktûrî ya bazara karê Îsraîl.
Li gorî daneyên fermî yên rejîma Siyonîst, nirxa bêkarî ya fireh di erdên dijwar de ji 4.2% di mehê Gulanê (bi qîmeta 196 hezar kes) ve heta 10.1% di Hezîranê (bi qîmeta 465 hezar kes) zêde bû; ku ev wateya ku zêdetir ji nimîlyon kes ji bazara karê aktîf derketine.
Calcalist di heman demê de îzah dike ku ev hejmaran ne mêtne wekî firehkirina berdan an jêbirina hêzê karê ne, lê nîşan didin rawestina zorî ya karê ji ber girtina kar û sînordarkirina gihîştina cîhê karê.
Kêmkirina bêpêşîna nirxa karê li Îsraîl
Bi hevreha zêdekirina nirxa bêkarî, nirxa karê jî di demê Hezîranê de bi qasî giranî kêm bû. Nirxa karê (bê hesaba kesên demek bênav) ji 60.8% di mehê Gulanê ve heta 56.8% di Hezîranê kêm bû; ku ev wateya ku bi qasî 292 hezar kes di demeke meha yekê de karê xwe rawestandin.
Heke nirxa karê bi hesaba kesên bênav jî were temaşe kirin, kêmiyekî hindik ji 61% heta 60.8% dîtin dibe, ku nîşan didin ku pir kesên bênav hîn jî wekî “karîger” di daneyên statîstîkî de têne hesibandin.
Statîstîkayên ku nexşeya zilamî ya aboriyê ya Îsraîl veşartin
Di heman demê de, nirxa “bêkarîya klâsîk” (kesên digerîn kar) li Îsraîl ji 3.1% (143 hezar kes) heta 2.7% (125 hezar kes) kêm bû. Calcalist ev hejmar wekî xweşbînî û nîşanê guhertinên pêvajoya karê tê hesibandin.
Lê ew ku wê wêneyê rastî ya krîzê di aboriyê Îsraîl de nîşan dide, nirxa fireh a bêkarî ya erdên dijwar e ku tê de karîgerên li meresiya bêmawe, bêkarên aborî û wan ku lêgerîna karê terk kirine têne wergirtin. Zêdekirina ev nîşan 10.1% kêmkirina demjimêrî ya giran e ku bi peymana rojnameya Calcalist tenê ji sedema şertên şerê ye û ne krizîya aboriyê ya klâsîk e.
Di dawiya raporê de, Calcalist piştrast dike ku statîstîkayên mehê Tîrmeh, nîşaneyên vegerîna qiseqise ya şerî di erdên dijwar de wek hevrîyên şerê bi Xezze re pêşkêş dikin; lê di heman demê de hîşyar dike ku daneyên Hezîran nexşeya zilamî ya bazara karê Îsraîl di dema krîz de nîşan dide.
