Hemas pêşwaziya daxuyaniya 26 welatan li ser pêwîstiya bidawîanîna tavilê ya şerê Xezzeyê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-)Ji hêla agahdariya Şehab ve, Tevgera Rizgariya Îslamî ya Filistîn (Hamas) bi weşandina beyaneke rojnamevanî, beyaneya hevpar ku ji hêla hukûmeta Brîtanî û 25 welatan din ve hatî belavkirin û daxwaz kir ku şerê li bandora Xezze zû qedî bibe, bi dilsozî pêşwazî kir.
Di vê beyanîyê de tê gotin: Em ji îşaretên wan welatan ku pêdivîtiya têketina alîkarîyên mirovahî ji hêla Lîqa Neteweyî û rêxistinên alîkarîyê ve serfiraz dikin û jî siyaseta acizkirina xwarinê ku hukûmeta sihyonîst di dijî gelê me de tê pêkanîn û ku şikesta giran a qanûnên navneteweyî yên mirovahî ye, bi dilsozî pêşwazî dikin.
Hamas di dawî de nîşan da ku vê beyanîyê ku kuştina zêdetir ji 800 sivîlên Filistînî li dor deriyên ku bi kontrola Amerîka û hukûmeta sihyonîst ve ne ji bo têketina alîkarîyan hate qebûlkirin, bi qasîtiya vê mekanîzmayê (berdêlên mirinê bi navê alîkarîyên xwarinê) û armanca rastîn a wî, ya ku kuştin û bîr û hêşandina gelê me ye, qebûl nakin û daxwaz kirin ku vê çalakiyan qedî bibe û endamên wan li benda dadgehê bin.
Ev tevger jî zêde kir: Vê beyanîyê piştgirîya din a navneteweyî ye li ser çendî şikesta giran a mafên mirovahî û qanûnên navneteweyî ji hêla hukûmeta faşîst û îşğalkirî ve tê dîtin; bi taybetî siyaseta acizkirina xwarinê ya ku heta niha jiyana zêdetir ji 70 zarok hate kuştin û tirsa mirina giştî ya bi îştîya qehî qediya gelê Xezze li ser serdana wan heye.
Hamas ji wan welatan ku beyanîyê nişan dan, daxwaz kir ku wê beyanîyê bêtir bi kiryarên çalak û zû were guhertin da ku ji fîsadek mirovahî di Xezze de rizgarî were kirin.
Ev tevger jî ser girtiya xwe ji bo zêdekirina hêza bandora ser hukûmeta îşğalkirî da ku şerê kuştinê ya neteweyî di dijî gelê Filistînê de zû rawestinê û hiqûqê berdest a şandina alîkarîyên mirovahî berdewam bike, ragihand.
Ev beyanî piştî beyaneya hevpar a hukûmeta Brîtanî û 25 welatan din weşan dibe, ku di wê de daxwaz kirin ku şerê Xezze herî zû qedî bibe.
Di vê beyanîyê de tê gotin ku şêwaza belavkirina alîkarîyên mirovahî ji hêla hukûmeta sihyonîst ve xetere û ne tenê têkçûna nebistî dema li Xezze ye, lê her weha rûmet û şerefê mirovahî yên Filistînî yên herêmê jê tê guhertin.
Wan welatan şehadeta ku zêdetir ji 800 Filistînî di cihên belavkirina alîkarîyan de ji hêla hukûmeta sihyonîst ve kuştin, qebûl nakin û belavkirina hîn-hîn alîkarî û kuştina sivîlanê Filistînî ne-mirovahî diparêzin.
Wezîrên Derve yên Brîtanîya, Fransa, Îtalya, Japon, Australya, Kanada, Danimarka û wan welatan din ku beyanîyê nişan dan, gotin: Em hewceyeke hêsan heye ku şer di dijî Xezze de herî zû qedî bibe.
Wezîrên derve yên 26 welat di vê beyanîyê de ragihandin: Em amade ne ku gava zêdetir bo piştgirîya aştiya herî zû û dîtina çareke siyasî ji bo ewlehiya aşîtî û ewlehiya ji bo Îsraîlî, Filistînî û herêmê qebûl bikin.
