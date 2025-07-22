Rêbazên pêşîgirtina li durûtiyê di jiyana olî de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Durûtî, ku tê wateya dualîteya bawerî û tevgerê, yek ji mezintirîn gefên li ser tenduristiya exlaqî û civakî ya mirovan e. Qurana Pîroz û kevneşopiyên Ehlul Beytê (S.X) gelek caran xetereyên vê diyardeyê destnîşan kirine û rêbazên dermankirina wê pêşkêş kirine. Di vê gotarê de, em ê hewl bidin ku durûtiyê ji perspektîfa çavkaniyên Şîe vekolin û rêbazên pratîkî ji bo dermankirina wê pêşkêş bikin.
Durûtî; dijminê bawerî û kirinên baş
Durûtî, ku tê wateya veşartina bêbaweriyê di dil de û ragihandina baweriyê li derve, yek ji taybetmendiyên exlaqî yên herî xeternak e ku Qurana Pîroz bi tundî şermezar kiriye. Xwedê di Sûreya El-Beqere de dibêje: "Û ji mirovan ew kes hene ku dibêjin, 'Em bi Xwedê û Roja Dawî bawer dikin,' dema ku ew ne bawermend in."(1)
Ev ayet bi zelalî nakokiya di navbera gotin û baweriyên durûyan de nîşan dide.
Ehlul Beyt (s.x) jî di vegotinên xwe de bi tundî li ser xetereyên durûtiyê hişyarî dane. Îmam Elî (a.s.) di Nehc ul-Belagha de dibêje: "Munafî ew kes e ku zimanê wî bi dilê wî re ne li hev e"(2).
Ev taybetmendî rê li ber munafiq digire ku li ser rêya rêberiya îlahî bimeşe û her gav di nav xefika şeytanî de asê dibe.
Ji bilî zirara takekesî, durûtî bandorên wêranker li ser civakê dike. Hebûna munafiqan di civaka Îslamî de dibe sedema şikestina di navbera bawermendan de û belavbûna bêbaweriyê. Îmam Sadiq (a.s.) di hedîsekê de dibêje: "Munafî bela baweriyê ye"(3).
Ji ber vê yekê, naskirina vê diyardeyê ji bo parastina tenduristiya civaka Îslamî girîng e.
Rêbazên Naskirina Durûtiyê
Naskirina durûtiyê hewceyê baldariyek baldar li ser tevger û gotinên kesan dike. Qurana Pîroz munafiqan bi taybetmendiyên wekî durûtî, xapandin û bêrûmetî wesf kiriye. Xwedê di Sureya En-Nîsa de dibêje: "Bi rastî, munafiq Xwedê dixapînin, û Ew jî wan dixapîne."(4)
Ev ayet nîşan dide ku munafiq hewl didin yên din bixapînin, lê rastî ev e ku ew bi xwe dikevin nav xefika xapandinê.
Yek rê ji bo naskirina durûtiyê ew e ku meriv bala xwe bide tevgerên derveyî yên kesan. Îmam Elî (AS) dibêje: "Zimanê durûyekî neynika dilê wî ye."(5)
Durû bi gelemperî hewl didin ku bi zimanê xwe xwe wekî bawermend nîşan bidin, lê tevgerên wan rastiyek cûda eşkere dikin.
Her wiha, bala xwe dayîna têkiliyên civakî yên kesan dikare nîşanên durûtiyê eşkere bike. Îmam Baqir (s.x) dibêje: "Mundafir ew kes e ku dostaniya xwe nîşanî te dide û li pişt te wekî dijmin tevdigere."
(6) Ev taybetmendî alîkariya me dikin ku em durûyan nas bikin û xwe ji zirara wan biparêzin.
Dermankirina Durûtiyê: Rêyek ber bi Dilsoziyê
Dermankirina durûtiyê hewce dike ku dil û tevger were sererastkirin. Qurana Pîroz bi berdewamî girîngiya dilpakî û dilsoziyê tekez kiriye. Xwedê di Sûreya Tewbeyê de dibêje: "Ji bilî wan kesên ku tobe dikin û sererast dikin û xwe bi Xwedê ve girêdidin."(7)
Ev ayet rêya vegerê ji bo durûyan nîşan dide; ango tobe û sererastkirina tevgerê mifteyên dermankirina durûtiyê ne.
Ehlul Beyt (s.x) jî rêbazên dermankirina durûtiyê pêşkêş kirine. Îmam Elî (AS) dibêje: "Dilpakî dermanê herî baş e ji bo dilê durûyekî."(8)
Dilsozî di axaftin û tevgerê de dil ji taybetmendiyên nebaş ên durûtiyê paqij dike û mirov ber bi baweriya rast ve dibe.
Rêyek din a dermankirina durûtiyê xurtkirina têkiliya bi Xwedê re ye. Îmam Sadiq (AS) dibêje: "Bîranîna Xwedê dil ji durûtiyê paqij dike"(9). Îbadet, dua û balkişandina ser Xwedê baweriyê xurt dike û xwe ji taybetmendiyên durûtiyê dûr dixe. Ji ber vê yekê, balkişandina ser van stratejiyan dikare mirov ji dafika durûtiyê rizgar bike û wî ber bi jiyaneke baweriyê ve bibe.
Peyvnot
