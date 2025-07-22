Daxuyanî ji aliyê 26 welatan ve, di nav wan de Brîtanya, Fransa, Îtalya, Japonya û yên din, tê de tê weşandin, ku daxwaza rawestandina tavilê ya şerê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di vê beyanîyê de ku Wezareta Derveyî ya Brîtanî li 21ê û 30Tîrmehê weşand, tê gotin:
“Em, nişanbendanên jêrîn, bi peyama hêsan û zû hevdu re civiyan: Şer di Gaza de divê niha qedî bibe. Derd û ezabê sivîlan li Xezze hê jî bi qederî bî-mînak gihîşt.”
Di vê beyanîyê de jî tê gotin:
“Şêwaza daneyina alîkarîyên mirovahî ji hêla hukumeta Îsraîlê ve xetere, bêstabil û mafên mirovan a Gelê Xezze jê rewa dike. Em şandina alîkarîyên hîn-hîn û kuştina ne-mirovan, di nav de zarokên ku tenê dixwazin pêwîstiyên bingehîn wek av û xwarin bistînin, naxwazin û têne qedexekirin, qet razî ne. Ev pir fîsadê ye ku zêdetir ji 800 Filistînî di dema lêgerîna alîkarî de kuştin.”
Vê beyanîyê de jî hatîye belavkirin ku “Qebûlkirinê nayê kirin ku hukumeta Îsraîlê nekaribû alîkarîyên pêwîst yên mirovahî yên ji bo sivîlan berdomî bike.” Îsraîlê divê li peymanên xwe ya bin qanûnên mirovahî yên navneteweyî bicive.
Nişanbendan jî bîranîn ku girtîyan ku ji 7ê Cotmeha 2023 bi qesad hate girtin ji hêla Hamas ve hîn jî di azabê de ne, qedexeya winda kirina wan tê nekin û daxwaz kirin ku wan bi serbestiya bê şert û merc bê berdan.
Wan gotin ku aştiya ku li ser wê dipeyvin tê gotin “baştirîn hêvî ye bo vegerandina girtîyan û qediya ezabên malbatên wan.”
Wan ji hukumeta Îsraîlê xwestin ku herî zû sinorên li ser şandina alîkarîyan berdin û rêkêşandina alîkarîya Lîqa Neteweyî ya Yekbûyî û rêxistinên ne-hukumetî yên mirovahî yên li Xezze bê asteng û bi ewlehîyê pêk bîne.
Hemû aliyan jî daxwaz kirin ku sivîlan parastin û bi rûmetên mirovahî yên navneteweyî berdewam bikin.
26 welat ku vê beyanîyê nişan dan, pêşniyarên ku ji bo koçberiya zorî ya gelê Filistînî bo “bajarê mirovahî” têne daxwaz kirin, jêbirin û bêjin ku koçberiya zorî “şikestina qanûnên mirovahî yên navneteweyî ye.”
Wan jî gotin:
“Em bi her çalakiyekê ku bixwaze guherandina erd û gel di erdên îşğalkirî yên Filistînê de bike, têkildar in. Projeya E1 ya ku ji hêla rêveberiya Îsraîlê ve hate ragihandin, eger were bicîhkirin, dewleta Filistînê di nav du beşên de bibe û qanûnên navneteweyî bi tevahî vedigerîne, û çareseriyên du dewletan pir zehmet dike.”
Wan bi bîranînê jî gotin ku koçberiya zorî û zordariya li ser hemû Rojhelatê Quds û zêdetir şiddetê li dijî Filistînîyan dibe û daxwaz kirin ku ev çalakîyan rawestin.
Nişanbendan daxwaz kirin ku hemû aliyên şerê û civaka navneteweyî yekbûn da ku vê şerê hêrsê bi dawî bîne, bi aştiya bê merc û herdemî.
Wan gotin:
“Xwînê zêdetir tu tiştekî nekin.”
Di dawiya beyanîyê de jî hatîye gotin:
“Em piştgirîya xwe ji hewlên Dewletên Yekbûyî, Qatar û Misir bo gihanê vê armancê bi rûmetan tê de îlan dikin. Jî amade ne ku çalakiyên zêdetir li ser bersiva şermezarî û rêyek siyasî bo ewlehiya aşîtîya navbera Îsraîlî û Filistînî û herêmê berdin.”
Beyanî bi destê wezîrên derve yên 26 welat hatîye nişandan, wek:
Australia, Belgium, Canada, Denmark, Estonia, Finland, France, Iceland, Ireland, Italy, Japon, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland û Britaniya, herwisa Komîserê Yekîtiya Ewropayê ya li dor xweşbûna maf û rêvebiriyê.
Gotnên Şahê Belçîka:
Filip, şahê Belçîka, di gotinên xwe yên şeva pêş Roja Neteweyî ya welatê xwe de, wisa got:
“Ev rewş di Gaza de mîna dûrîya mezin a mirovahî ye.”
Ev peyama pir şewatdar û bi rûmet e, ku şahê ku her dem ji siyaseta giştî dûr dibe, wê demê şerê Gaza di civaka giştî de bi vî awayî qebûl dike.
Di ser malê xwe li Brûksel de wisa got:
“Ez dengê xwe zêde dikim ji hemû kesên ku fîsadên giran yên mirovahî li Gaza têk dikin; ku kesên bêgunah ji birçîtiyê mirin û di bin bombardîman û berdeman de kuştin.”
Wî zêde kir:
“Ev rewş dirêj demeke dirêj e. Ev rûmetek ji bo hemû mirovahî ye. Em piştgirîya daxwaza Serokê Yekîtiya Neteweyî bo qedîkirina vê krizî ya neûmar dikin.”
Ev yekem car e ku şahê Belçîka bi vî awayî sererast û rûspî derbare şerê Gaza di nav civaka giştî de axivî. Hükûmeta fermî ya Belçîka heta niha di derbarê şerê Gaza de zêdetir hişyar û aram têkildar bûye.
Rolê şahê li Belçîka tenê di dawiya dan û piştgirî û hişyariya hukumetê de ye, ne di siyaseta kararê de têkildar nabe.
Dawiya Peyamê.
Daxuyanî ji aliyê 26 welatan ve, di nav wan de Brîtanya, Fransa, Îtalya, Japonya û yên din, tê de tê weşandin, ku daxwaza rawestandina tavilê ya şerê
26 welatan, tevî wezîrên derve yên Avusturalya, Awistirya, Belçîka, Kanada, Danîmarka, Estonya, Fînlandiya, Fransa, Îzlanda, Îrlanda, Îtalya, Japonya, Letonya, Lîtvanya, Lûksembûrg, Hollanda, Zelanda Nû, Norwêc, Polonya, Portekîz, Slovenya, Spanya, Swêd, Swîsre û Keyaniya Yekbûyî, û her weha Komîserê Yekîtiya Ewropayê, daxwaza rawestandina tavilê ya şerê li Xezzeyê kirin û fikarên xwe yên mezin li ser rewşa mirovî ya sivîlan anîn ziman. Van welatan, di heman demê de ku sînordarkirinên li ser alîkariya mirovî şermezar kirin, tekez li ser pêwîstiya agirbestê û parastina mafên mirovan kirin û daxwaza serbestberdana rehîneyan kirin.
