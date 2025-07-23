Pisporên herêmî di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Birçîbûna sîstematîk a li dijî gelê Xezzeyê sûcek bêhempa ye û lekeyek şermê li ser rûyê mirovahiyê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bingehên avakirina rejîma Siyonîst ji destpêkê li ser sûc, cînayêt û girêdayî mafên bingehîn û destpêkî yên gelê wê herêmê bûn ku mîratê dîrokî heye ya herî kevn wek beriya peyamberan û avakirina perwerdehiya mirovahiyê.
Ev cînayêt di bin piştgiriya herî tevahî ya welatên rojava û başûrê deryayê xwerû de berdewam bûne, lê hevre bi karûbarên "Tufana El-Aqsa" û bi sebebên bêbawerî yên wek xweparastin, di şêwazên herî tîr û şerşok de xuya bûn; ji kuştina bêrêxmeta jinan, zarokan û pîr û herî derewaniya avêtina av û astengkirina têketina alîkarîya mirovahiyê yên herêmê.
Îro Xezze di qehteya(xelaye) tevahî de ye û wêneyên weşandî ya rewşê tenduristiyê ya zarokan, jinan û kesên kêfxweş û hêrs bêşênas, şîretê cînayê rejîma Siyonîst bi piştgirî û hevkariya Amerîkayê ye ku bi karanîna qehteya wekê şerjêyeke dijî Xezze ye.
Bi hev re, gelek welatên ereb û rojava, herçend gelek caran bi hûrdemanên pêşkêşkarên mirovahiyê yên li bin alîkariyên Neteweyên Yekbûyî û din, bêdengî hilbijartine an tenê bi ragihandina nivîsarên ku ji asta axaftin derbas nakin, kêmî nehatine çalakî kirin.
Di vê gotûbêjê de, sê karîgerên cîhanê yên ereb, Dr. Yûsif Câbir, nivîskar û şîroveyek siyasî, Dr. Elî Ezeldîn, karîgerê meseleya navneteweyî ji Libnan û Dr. Abdullah El-Musewî, serokê komîta "Piştgiriya Filistînê" ji Kuwaitê, di gotûbêja xwe ya bi ABNA re li ser ev cînayêt û asta bêkarî ya serokên welatên cîhanan bersiv dan.
Cînayêta Sîstematîk a Qehteyê dijî Xezze
Dr. Yûsif Câbir şîrove kir: "Benyamin Netanyahu", serokwezîra rejîma Siyonîst, ji demê ku li ser desthilata hêzê ew rejîmê hatiye, ji bo kuştina ne-siyasiyan li Xezze, girtina tevahiya deriyên herêmê bo astengkirina têketina xwarin û derman û berderketina xelatîyan, armanca winda kirina armanca Filistînê digerî.
Ev cînayêt cînayêta qehteya sîstematîk e ku rejîma girtîbûnê li dijî gelê Filistînê li Xezze tê kirin. Hemû ev cînayêt ji destpêka tecawizên Îsraêlê di 8’ê cotmeha 2023-an de, piştî karûbarên "Tufana El-Aqsa" hatine kirin.
Girtin û qehteya sîstematîk ku gelê Filistînê li Xezze di nav de nehatine, leke nîsanê ser pêşiyê mirovan e û cînayêta dîrokî ye ku li hember hemû qanûn û peymanên navneteweyî, di nav de Peymannameya Çarêmiya Cenevrê ku astengî dike ku ne-siyasiyan were hedef kirin, têk çûye.
Daxwazên Câbir
Câbir zêde kir: Em ji hemû welatên Îslamî û erebî, bi taybetî welatên cîran ên Filistîn, wek "Misr", "Urdun" û "Sûrî" daxwaza alîkarîya dirêj û rastîn dikin.
Herwiha em Şûra Yekîtiya Îslamî, Yekîtiya Welatên Erebî, Rêxistina Welatên Îslamî û hemû nîştecîhên mirovahiyê yên li bin parastina Neteweyên Yekbûyî daxwazên xwe ji bo kirina kar û çalakiyên zû bo parastina pîr, jin û zarokan li Xezze nakevin
Agahdariyên Kurte
Em hewldan dibin ku hemû deriyên sinorê bi yekbûn vekin bo têketina xwarin, derman û alîkarîyên din yên mirovahiyê bo Gaza.
Câbir di dawiyê de bê îzahîyê şand: Alîkarî ji gelê Filistîn tenê bi musliman û ereb nayê sinorkirin, lê her welat, civakên rojava û her kesê ku wisa şîngehê dilê mirovan heye, pêwîst e ku alîkarî bike.
Bûyerên Xezze, Cînayêt li dijî Mirovayeti
Dr. Abdullah El-Musewî, serokê komeleyê "Piştgiriya Filistîn" ji Kuwait jî got: "Em ku îro di navbera Gaza de dîtin, cînayetek li dijî mirovan e ku bi awayekî zindî û rojane ji hêla medyayê ve tê belavkirin. Dijmên Siyonîst ku li ser amancên xwe li Gaza şikestîye, niha ser armanca qehteya ne-siyasiyan heye heta qetina wan an jî di rêza belavkirina alîkarîyan de wan hedef kirin."
Musewî zêde kir: "Cînayêtên rejîma Siyonîst aşkarî di dijî qanûnên navneteweyî ne, bi taybetî ew yên ku li ser rewşa gelê di bin girtîbûnê de û peymanên parastina ne-siyasiyan di şer de têne gotin. Civaka navneteweyî li ber fîlaketa Gaza ya ku heta nêzîkî du sal berdewam dike, an di rewşa
Leşkerê Siyonîst li benda winda kirina nîşanên jiyanê li Xezze ye
Dr. Elî Ezeldîn, karîgerê meseleya navneteweyî ji Libnan, got: Dijmên Siyonîst ji destpêka tecawizên emperyalîstî li ser erdên Filistînê bûne dijm û girêdayî erdê.
Tîmekên Siyonîst ên ku mayînên cînayêt ji her çiyayê cîhanê ne, li gorî nexşeyên şerîr û têlîmûdî û binpêkirina rêbazên navenda hînayî yên nazî yên cînayêtkar, dest bi cînayêtên girêdan, kuştin, şikestîn, girtiya mal û zêmin, têxistina av û erdê, birîna darên kirin.
Kuştinên zêde, ji kuştina bi silahê germ heya têkûlîna nexweşxaneyan li Xezze û her cihê din ku wan girêdayî dikin, heta kuştin û qirîna gel bi silaha qehteyê berdewam dike.
Wî zêde kir: Cînayêtên winda kirina tevahî ya erdê, gelê û her awayek nîşana jiyanê li Filistîna girêdayî, nîşan didin armanca leşkerê Netanyahu wekî destê cînayêta cîhanî li erdên Îslamî.
Yên ku zanistvan li Îran û ne-siyasiyan li Libnan, Yemen û Iraq kuştin, jî cînayêta bikaranîna qehteyê dijî gelê Xezze ji wan e.
Gelê ku pêvajoya wan cîhanê şaş kir, û di heman demê de bêdengiya erebên ku bi amûrên cuda ji bo piştgirîya winda kirina armanca Filistînê ji xwedî Amerîkî xebat kirin, berdewam dike.
Ezeldîn bi şîroveya ser fîlaketên êvare yên di Xezze de û berxwedan û pêvajoya gelê dijî şerşokiya Siyonîstan got: Qehteya gelê Xezze û kuştina wan bi qehteyê ne, gelê berxwedan û sabir ên Gaza ji cîhên xwe dernakêşin.
Wan qebûl nakin şertên girêdayî yên Siyonîstan û nazîyan.
