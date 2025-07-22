  1. Home
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bo welatên Îslamî daxwaz kir: Balyozxaneyên Îsraîlê bigirin û pê re bazirganiyê nekin

22 July 2025 - 22:44
News ID: 1710587
Şêx Naîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê, bang li welatên Îslamî kir ku dev ji normalîzekirina têkiliyên xwe bi Rejîma Siyonîst re berdin, balyozxaneyên dijmin bigirin û bazirganiyê bi vê rejîmê re rawestînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Ku ji El-Meyadînê îstifa dike, Şêx Naîm Qasim di daxuyaniyekê de ragihand: Tiştê ku gelê Xezzeyê bi êrîşa Amerîkî-Îsraîlî û xwe di nav barbariya kuştina girseyî, birçîbûn û kuştinê de rastî wê tê, ji hemû pîvanên mirovî û exlaqî derbas bûye.

Wî zêde kir: Bêdengiya cîhanî ya li hember bûyerên li Xezzeyê wekhevî şermezarkirina rejîm û rayedaran e û dibe sedema girtina tiştê ku jê re dibêjin qanûna navneteweyî.

Şêx Naîm Qasim zêde kir: Têrê nake ku 25 welat banga rawestandina şerê li ser Xezzeyê bikin, û ev daxuyanî wan ji bûyerên li Xezzeyê azad nake.

Sekreterê Giştî yê Hizbullahê destnîşan kir: Helwest û şermezarkirin kesên ku wan bilind dikin azad nakin. Çalakiya ku tê xwestin ew e ku helwest veguherînin tedbîrên pratîkî ku dê kuştin û sûcan rawestînin.

Wî tekez kir: Berpirsiyariya mezintir li ser welatên Ereb û Îslamî ye, çi hukumdarên wan bin çi jî gelên wan, û divê ew tenê temaşevan nebin.

Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bang li welatên Ereb û Îslamî kir û got: Normalîzekirinê rawestînin, balyozxaneyên dijmin bigirin, danûstandinên bazirganî rawestînin û ji bo piştgiriya Filistîn û Xezzeyê, her çend bi qasî herî piçûk be jî, werin cem hev.

Sekreterê Giştî yê Hizbullahê got: Dema ku Amerîka bibîne ku welatên Ereb û Îslamî yekgirtî ne û bi yek dengî li kêleka gelê Filistînê ne, ew ê teslîm bibe û paşve bikişe.

Wî hişyarî da: Zilm dê wan kesên ku li hember alîkariya bindestan bêdeng dimînin bigire, û hovîtî û zordariya Îsraîlê dê bibe sedema hilweşîna wê.

Etîket

Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Lubnan

Şêx Naîm Qasim

Welatên Îslamî

Welatên Ereb

Balyozxaneya Îsraîlê

