"Nebîh Berî çawa bi awayekî zelal li ser çekên Hizbullah destpêk kir û li ser destê nûnerê Emerîkayê da rijand?"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çend roj piştî serdana Tom Barak, nûnerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Beyrûtê, kesayetên ku bi wî re axivîn diyar kirin ku ji kêliya ku ew gihîşt Beyrûtê, Tom Barak tevgeriyaye wekî ku civîna herî girîng ji bo wî civîna bi Nebîh Berî, Serokê Parlamentoyê re be, û di hevpeyvîna xwe ya bi Tora Al-Jadeed re, wî hewl da ku vê mijarê rave bike. Nûnerê Dewletên Yekbûyî Nebîh Berî wekî siyasetmedarek jîr û xwedî ezmûn bi nav kir ku ne tenê li ser Lubnanê, lê di heman demê de li ser herêmê, cîhanê û heta Dewletên Yekbûyî jî gelek tiştan dizane.
Tekezîya Nebîh Berî li ser pêwîstiya neçarkirina Îsraîlê ku bi tevahî agirbestê bicîh bîne
Li gorî rojnameya El-Axbar, mijara herî girîng bi destpêşxeriya Nebîh Berrî ve girêdayî bû ji bo afirandina çarçoveyek ji bo diyalogê bi Tom Barak re; Li ser bingeha wê ramanê ku peymana agirbestê ya di navbera Lubnan û rejîma Siyonîst de ne mijarek e ku nûnerê Amerîkî dikare paşguh bike.
Li gorî raporê, di axaftinekê de bi Tom Barak re, Nebîh Berrî ravekirinek berfireh a rêça bûyeran ji 27ê Mijdarê vir ve pêşkêşî Tom Barak kir, û navnîşek binpêkirinên dubare yên peymana agirbestê ji hêla rejîma Siyonîst ve û hejmara rastîn a şehîdan di vê heyamê de danî ser maseyê, û ji Barak re got: Bi van rastiyan, gelo Lubnan berpirsiyariya nepejirandina peymana agirbestê digire ser xwe?
Serokê Parlamentoya Lubnanê her wiha nûnerê Amerîkî agahdar kir ku ne tenê pêşketinên li Lubnanê, lê di heman demê de pevçûnên wêranker û xwînî yên li başûrê Sûriyeyê û komkujî û êrîşên Îsraîlê yên li ser vî welatî, tevî Şamê bi xwe, hemî bûne sedem ku mirovên asayî li Lubnanê li ser mijara çekan bi awayekî cûda bifikirin.
Nebîh Berî derbarê çekên berxwedanê de ava paqij li ser destên nûnerê Amerîkî rijand
Nebîh Berrî her wiha rêzek raman û destpêşxeriyan pêşkêşî nûnerê Amerîkî kir, ya herî girîng ew bû ku Amerîka Îsraîlê razî bike ku êrîşên xwe yên berdewam ên li dijî Lubnanê rawestîne û bi tevahî ji axa welêt vekişe, piştî vê yekê dê li Lubnanê atmosferek aramiyê were afirandin da ku mijarên din, di nav de destpêkirina diyalogek navxweyî li ser stratejiya parastina neteweyî ku dê mijara çekên berxwedanê çareser bike, nîqaş bikin.
Li gorî çavkaniyên agahdar ên Lubnanî, Tom Barak ji helwestên Nebîh Berrî fêm kir ku heya ku rewş wekî xwe bimîne, dê pir dijwar be ku mijara bêçekkirina berxwedanê were bilindkirin. Nebîh Berrî bi berdewamî bi Tom Barak re li ser rewşa deh hezaran Lubnanî yên ji başûrê Lubnanê hatine koçberkirin û rêgirtina rejîma Siyonîst li vegera xelkê bo gundên xwe û destpêkirina pêvajoya ji nû ve avakirina xirbeyên li welêt axivî.
Li gorî agahiyên berdest, wisa dixuye ku nûnerê Amerîkî wateya Nebîh Berî fêm kiriye û ji ber vê yekê gotiye ku ew nehatîye Lubnanê da ku peymanek nû bixwaze. Barak, dema ku destnîşan kir ku Îsraîl jî bawer dike ku peymana agirbestê nehatiye bicîhanîn, got: "Divê gavên pratîkî werin avêtin ku rê bidin nîqaşan li ser kêmkirina çarçoveya rageşiyê û bibin sedema destpêkirina planeke navxweyî li Lubnanê da ku bigihîje armanca yekdestkirina kontrola çekan ji hêla hikûmetê ve."
Bersiva Nebîh Berî ji bersiva Lubnanê ji bo belgeya pêşniyarkirî ya Amerîkî
Bersiva Lubnanê ji bo pêşniyara Amerîkî ya ku îro were pêşkêş kirin / Nebîh Berrî helwesta Hizbullahê tekez dike
Guhertina tonê nûnerê Amerîkî piştî bihîstina helwestên Nebîh Berî
Hevdîtina nûnerê Amerîkî bi Nebîh Berrî re, ku ji saetek û nîvekê zêdetir dom kir, guhertinek di atmosfera siyasî û medyayê de nîşan da; nemaze ji ber ku Barak tekez kir ku me civînek pir baş hebû û em ji bo bidestxistina aramiyê dixebitin, û divê hûn hêvîdar bin. Ev helwesta Tom Barak berevajî atmosfera pesîmîst a ku di hevdîtinên wî yên roja yekem de bi Joseph Aoun û Newaf Salam, Serok û Serokwezîrê Lubnanê re hebû, dema ku nûnerê Amerîkî bi dengekî bêedeb ji wan re got ku "em li vir nînin ku Îsraîlê neçar bikin ku tiştekî bike û Amerîka nikare Îsraîlê neçar bike ku tiştekî bike."
Çavkaniyên agahdar ji Al-Axbar re eşkere kirin ku Elî Hemdan, şêwirmendê Serokê Parlamentoya Lubnanê, duh êvarê wekî nûnerê Nebih Berri çû cem Joseph Aoun û li ser atmosfera hevdîtina wî bi Tom Barak re pirsî.
Li gorî van çavkaniyan, nûnerê Amerîkî ji helwesta Joseph Aoun li ser garantiyên ku Lubnan dixwaze tiştek cûda nebihîstiye, û Nebih Berri jî tekez kiribû ku bêyî dayîna garantiyan tiştek nikare pêşde biçe; Bi taybetî, belgeya ku nûnerê Amerîkî di rêwîtiya xwe ya duyemîn a Beyrûtê de bi xwe re anî, ji ya ku di rêwîtiya xwe ya yekem a Lubnanê de anî pir xirabtir bû, ku belgeya duyemîn gelek hûrguliyên li ser çekan dihewîne û tewra celebên nav û taybetmendiyên çekan jî diyar dike.
Lê duh êvarê, Tom Barak ji televîzyona Al-Jadeed re got: "Ez nûnerê Serokê Amerîkayê Donald Trump im, ku dixwaze alîkariya Lubnanê bike û Lubnan dê bi şerekî duyemîn ê Îsraîlê re rû bi rû nebe. Lihevkirinek ji bo agirbestê heye, lê her du alî jî di bicîhanîna wê de zehmetiyan dikişînin û em li Lubnanê ne ku alîkariya pêkanîna aştiyê bikin. Lê bernameyek heye û dem diqede, ji ber vê yekê em hewl didin ku bigihîjin lihevkirinekê. Ez daxwaza monopola çekan nakim, lê qanûnek heye ku dibêje divê tenê saziyek leşkerî hebe û Lubnan divê biryar bide ka dê çawa vê qanûnê bicîh bîne."
Nûnerê Amerîkî her wiha bi berpirs û kesayetên Lubnanî re li ser pêşketinên li Sûriyeyê bi berfirehî axivî û ji Nebîh Berri re ragihand ku ew hewl dide ku roja Pêncşemê li Parîsê civînek di navbera şandeyên Îsraîl û Sûriyeyê de saz bike da ku li ser çawaniya birêvebirina rewşa ewlehiyê li başûrê Sûriyeyê, tevî herêma Siwêdayê, lihevkirinek çêbibe.
……………………………
Dawiya peyamê/
"Nebîh Berî çawa bi awayekî zelal li ser çekên Hizbullah destpêk kir û li ser destê nûnerê Emerîkayê da rijand?"
Çavkaniyên Lubnanî ragihandin ku Nebîh Berrî, di axaftinekê de bi Tom Barak re, wî fêm kiriye ku berî ku Îsraîl neçar bike ku agirbestê bi tevahî bicîh bîne, li ser çekên Hizbullahê nîqaşek çênabe, û ku nîqaş di vî warî de dê di çarçoveya diyalogek navxweyî ya li ser stratejiya parastinê de be.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çend roj piştî serdana Tom Barak, nûnerê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Beyrûtê, kesayetên ku bi wî re axivîn diyar kirin ku ji kêliya ku ew gihîşt Beyrûtê, Tom Barak tevgeriyaye wekî ku civîna herî girîng ji bo wî civîna bi Nebîh Berî, Serokê Parlamentoyê re be, û di hevpeyvîna xwe ya bi Tora Al-Jadeed re, wî hewl da ku vê mijarê rave bike. Nûnerê Dewletên Yekbûyî Nebîh Berî wekî siyasetmedarek jîr û xwedî ezmûn bi nav kir ku ne tenê li ser Lubnanê, lê di heman demê de li ser herêmê, cîhanê û heta Dewletên Yekbûyî jî gelek tiştan dizane.
Your Comment