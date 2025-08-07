Em Huseynîyin, ne amûrên lîstikên siyasî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Senator Race Nasir Abas Caferî, Serokê Navenda Meclisa Yekîtiya Mûslimîn Pakistanê, di civînê de bi gezên İmam Hüseyin (s.x) re pêşî destpêka rêwîtiya Remdan, îzah kir: Ez li vir wekî nûnerê partîyek nayim; ez li vir Ziyaretvanim. Peywendiya me bi İmam Hüseyin (s.x) ji hêla evîn û îmanê ve ye, û em her siyaseta ku dixwaze vê rêwîtiya ruhi bibe amûra xwe ya menfaatan, qedexekirin.
Wî berdewam kir: Em jiyanekî nayê dixwazin ku me ji İmam Hüseyin (s.x) dûr bike. Her têkiliyeke ku rêzgarîya gezan ji ber xwe bidome, ji aliyê me ve qedexekirî û ne qebûlkirî ye. Evînê bo Hüseyin, ji her têkiliyeke cîhanî zêdetir e. Em hêvîya Kerebela heye û bêguman ji vê rêyê dê derbas bibin.
Race Nasir jî îzah kir: Em tenê mafên qanûnî xwe dixwazin. Ne li benda têkiliyê ne, ne dixwazin gezan di êşê de bin. Hêvîya me ji hukumet ew e ku ew ewlehiya gezan ragihînin û hemû rêyên erdî ji bo îcabata dînî vekin.
