Mustafa Karasu: Divê komîsyona aştiyê bi Ocalan re li hev bike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mustafa Karasu li ser mafê hêviyê got: Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê zêdetirî 10 salan mafê hêviyê paşguh kiriye. Par hişyariyek da û salek şûnda dîsa hişyarî da, lê hikûmeta Tirkiyeyê tu gav neavêtiye.
Wî zêde kir: "Neavêtina gavan di vî warî de bê guman bi awayê ku em bi pirsgirêka Kurd re mijûl dibin, bi awayê ku em bi Rêber Apo re mijûl dibin û bi mijarên din re têkildar in." Bersiva ku ji bo mafê hêviyê tê dayîn bê guman neheq, xelet û neqanûnî ye, bi qanûnên ku wan îcad kirine re ne lihevhatî ye, lê hikûmet bêşermî dibêje: Divê hûn rêxistina xwe hilweşînin û çekan deynin da ku mafê hêviyê misoger bikin. Ew cesaret nakin ku vê mijarê li parlamentoyê bînin ziman, wekî din rêber dikaribû rolek girîng bilîze di bidawîkirina hemî çalakiyên PKK-ê û hewl dide ku bi eşkere çek bide û ji her kesî re rave bike.
Derbarê pirsgirêka Kurd û demokratîkbûnê de, wî got: Ger pirsgirêk li ser Kurdan û demokratîkbûnê be, parlemento nîşander e û dê di parlementoyê de were çareserkirin û avakirina komîsyonek yekane têrê nake; Ez dixwazim destnîşan bikim ku divê navê komîsyonê bi awayekî rast were hilbijartin. Ji wê perspektîfê ve, navek ku bi demokratîkbûnê ve girêdayî ye dê bandorek erênî bike. Komîsyonek bi gotina Tirkiye bê teror, ku her roj dubare dibe, nayê avakirin.
"Niha divê komîsyon roleke girîng bilîze," wî got. Pêşî, divê ew bi Rêber Apo re danûstandinan bike ji ber ku ew nûnerê sereke ye û di navenda pirsgirêkê de ye.
