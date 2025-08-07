?Çima divê Amerîka Tirkiyê li Kurdistana Sûriyê rawestîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Tevî aloziya bêhempa ya li Sûriyeyê piştî hilweşîna Esed, rewşa li Sûriyeyê roj bi roj xirabtir dibe û senaryoyek gengaz û xeternak heye," Sînan Cediyê, endamekî payebilind û rêveberê plansaziyê yê Weqfa Parastina Demokrasiyan (FDD) got. Destwerdana leşkerî ya rasterast a Tirkiyeyê li axa Sûriyeyê; Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan di 31ê Tebaxê de got ku heke komek bixwaze Sûriyeyê parçe bike, bersiva Tirkiyeyê dê biryardar be.
Şîdet li Başûr, pevçûn li Bakur
Di hefteyên dawî de, parêzgeha Suweydayê ya başûrê Sûriyeyê şahidiya pevçûnên xwînî di navbera hêzên dewletê, Droziyan û eşîrên Sunnî de kir. Di tundûtûjiyê de bi sedan kes hatin kuştin. Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) bi tundî rexne li hikûmeta demkî ya Ehmed Şera kirin ji ber ku di parastina kêmneteweyên olî û etnîkî de têk çû.
Di heman demê de, balafirên şer ên Îsraîlê Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê li Şamê û baregehên leşkerî yên li başûr hedef girtin. Di heman demê de, Tirkiye bawer dike ku van guhertinan rê li ber xurtkirina helwesta Kurdan vekiriye da ku kaosê bikar bînin da ku Sûriyeyê ber bi federalîzmê ve bibin; Senaryoyek ku Enqere bi tundî li dijî wê ye.
Tirkiye ji herêma federal a li bakurê rojhilatê Sûriyeyê nîgeran e
Krîza Suweyşê fikarên Tirkiyeyê li ser hewldanên Kurdan ji bo bidestxistina xweseriyê û daxwazên ji bo avahiyek federal li Sûriyeyê zêde kiriye. "Em duh li dijî dabeşkirina Sûriyeyê bûn û em ê sibê û roja din jî wiha bikin," Erdogan di daxuyaniyekê de di meha Nîsanê de got.
Li gorî peymana 10ê Adarê ya di navbera fermandarê Hizbullah Mezlûm Kobanî û Ehmed Şera de, Hizbullah diviyabû di nav 30 rojan de tevlî artêşa Sûriyeyê bibe. Lêbelê, pêvajoya bicîhanîna peymanê ji ber navendîbûn û paşguhkirina Kurdan ji hêla hikûmeta navendî ve di pêvajoya nivîsandina destûra Sûriyeyê de asteng bû.
Şam ji Tirkiyeyê destwerdana leşkerî dixwaze
Ajansa nûçeyan a Anadolu ragihand ku hikûmeta Sûriyeyê bi fermî ji Tirkiyeyê xwestiye ku alîkariya leşkerî bide Şamê da ku li dijî gefên terorê şer bike û binesaziya parastinê ya welêt xurt bike.
Di heman demê de, di rojên dawî de (1ê Tîrmehê), vîdyoyek hatiye weşandin ku nîşan dide artêşa Sûriyê hejmarek hawan û wesayîtên zirxî yên ejderha yên Tirkiyê werdigire, di heman demê de hêzên Artêşa Neteweyî ya Sûriyê, ku niha bi artêşa Sûriyê re bûne yek, hîn jî ji hêla Enqerê ve têne piştgirî kirin.
Tirkiyê berê hewl da ku hêza hewayî li baregehek li navenda Sûriyê bicîh bike, lê baregeh di Tîrmehê de ji hêla êrîşên hewayî yên Îsraîlê ve hate lêdan.
Pêdiviya Waşîngtonê ku zextê li Tirkiyê bike da ku wê kontrol bike
Gefên leşkerî yên Tirkiyê aramiya nazik a Sûriyê tehdît kiriye. Dewletên Yekbûyî divê pêşî li kampanyayên Tirkiyê li ser çend eniyan bigire:
- Pêşî li şêwirmendiyên tehdîdkar ên Enqerê li dijî Hizbullah wekî hevalbendek dijî terorê bigire.
- Divê rave bike ku Tirkiye divê baregehên Sûriyê li navenda û başûrê Sûriyê kontrol neke, an jî hebûnek leşkerî li wan deveran hebe.
- Divê Tirkiye pêşî li her kampanyayek ji bo ji nû ve destpêkirina şer bi Hizbullah re bigire, ji ber ku ev tenê dê bibe sedema bêtir bêîstîqrarî û wêraniyê li Sûriyê.
