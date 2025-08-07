Çima 20 milyon kes bi peya ber bi Erbeînê ve diçin? Sirra berxwedana Şîeyan li Erbeînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA - Hocet ul Îslâm Mihemed Abidî, endamê komîteya zanistî ya Lêkolînavê Çanda Îslami û Fikrî, di nivîsarekê de li ser mijara Erbaînê ya Huseynî û qatên veşartî û peyama piştgiriya Erbaînê got û nivîsand:
Ziyarata Arbaînê ji çalakiyek komî zêdetir e, ew şanoya qatên siyasî, civakî û ruhanî yên dirêj e ku di nav de fedaîtiya Huseynî bi şêwazên nû ve dîsa hate ava kirin. Rezistansa Şîʿa di ber şermeziyê de zêde dibe û her gav yek nûkirina peymana bi Emamê ye ku jiyana û mirina momin bi rêbaza xwe tê girêdan.
Ziyarata Erbaînê qatên civakî, dînî û taybetî siyasî pir heye, ji ber vê yekê hewce ye ku mîmarên civakî, rêveberên bijarte û kesên ku li ser Erbaînê çalakiyên mezin dixebitin an jî di vê rêyê de tesîrê mezin hene, balê girîng li vê qatên bidin. Ji bo vê yekê divê ev qatên bi awayekî girîng bêne peywirandin û ji wan bi awayekî lêkolînê têkiliyê amade bikin da ku armanca Emam Huseyn (s.x) ya ji neştimanê Aşûra hate berdan, bi kar bînin û ev berhemê qîmetdar ne bi bihayek kêm ve firotin.
Di nav vê de qate siyasî ya Erbaînê xwe gelek beşan hene. Mînakî, dibe ku wê be ku Emam Huseyn (s.x) çû da ku emametiya bimîne berdewam. Dema ku Îmam feda kir bo nirxên wek adalet, dijberî ya zulum, şerê li dijî tagût, bi xizmeta Xwedê ve cihê bandoriyê vekir û berdanî zencîreyên têkoşînên aborî, civakî, çandî û siyasî ji mirovan, gelê jî divê wek Îmam heta daîm di ber zulumdar, zulumçî, serokatên desthilatdar û tagûtên aborî - siyasî û çandî bi jîyana xwe, xwîn û dilê xwe ramanê bimînin. Heke vê rûhiyê û ders ji Kerbelayê were girtin û bi têkeliyên zanistî û medya û hwd. di nav cîhanê Îslamê de berdewam bike, dê demek were ku serokên zulumdar ku bi navê Îslam di derdora me de desthilatdar in, mayînê li ser kursiya xwe pir zehf û qîmetdar bibe, bêyî ku vegerî rêya Îmam Huseyn (s.x).
Heke vê peyama şerê Huseyn bin Elî (s.x) li Arbaînê bê dengdan û vê naveroka Îmam Huseyn ji vî medya mezin (piyawekî û ziyarata Erbaînê) were îletîn, dikare bê hewldan ku Erbaînê me bibe dirêjkirina Kerbela û dirêjkirina şerê Huseyn b. Elî (s.x) li dijî zulum, şermezi û tagût. Em pêdivî ye ku Kerbelayê ne tenê di Kerbelayê de binîn û girtin; heke roja ku Huseyn b. Elî (s.x) bi xwînê xwe li ser zulumdar xeta şermê nîşan da û na mezin got serokatiya zulumdar, îro dirêjkirina wê şerê bi medya ya Arbaînê ji aliyê me ve dixwaze bê guman. Yekîtiya din ku pêdivî ye balê li ser wê bidin ew e ku Arbaînê peyama pir girîng heye ku şer li dijî Huseyn b. Alî û çand û rûmeta Huseynî paşê xeta serkeftinê ye.
Bi zêdetir ji sed raporekên tarihî yên derbasî zehf û zulum li ser zayirên Îmam Huseyn di dîroka derbasî de, di demê me de jî Partiya Baas hewl da ne xwe biçin ziyarata Îmam Huseyn (s.x) û ne alîkarî bidin kesek din ku biçe; li gorî fîlmên belgesel dest û lingên pir zayir ji hêla partiya Baas ve ketin, lê paşê fêm kirin ku tenê di sala yekê de li Erbaînê 20 milyon kes beşdar bûn ku wisa wek 60% gelê tevahî ya Îraqê ye. Ji ber vê yekê gelek girîng e ku em bi vê reşûmana şaredarî di astengê cîhanê de dengê mezin bidin ku rêya Huseyn bin. Alî (s.x) berdewam dike.
Heke Îmam Huseyn (s.x) bi kêmkêmasî di Kerbelayê de bû û xeta û rêyek nîşan da, di demekê de ne ew xet jê hat û ne ew xwîn winda bû, belkî dersa mezin bû bo mirovan ku di her rewş, her dem û her cîhê de ku çavkaniyek hebe ew deng berdan û rêyê berdewam bikin.
Ji ber vê yekê şer li dijî Îmam Huseyn (s.x) û çanda Îmam ku di Kerbelayê de hate afirandin şerê bêkar, bêserketî, neqis û jiyana wê qet nayê qedandin e, wek ku em xwedîdervekirina vê şerê di dema xwe de dîtin û Aşûra her roj jî zindî ye û her erd jî Kerbelayê ye. Peyama siyasî û civakî ya sêyemîn li ser xebata "piyawekî û ziyarata Erbaînê" dikare ji aliyê fedaîtî ve were temaşe kirin; mijara xerc kirin û serfirazî ji bo armanca pîroz, ku yek caran xerc kirin bi jiyan, yek caran bi şeref û yek caran jî bi derfet û piyawekî û karê komî û navneteweyî ye.
Xerc û fedaîtî di her dem û her rewşê de di forma xwe ya xweş de şêwaz û şêwazê xwe digire; heke Huseyn bin. Elî (s.x) jiyan, mal û zarokên xwe feda kirin; vê rewşê jî niha di forma rêbazên roja me ve dîsa ava dibe; 700 milyon porsiyona xwarinê ji hêla zayiran ve tê dayîn, ku gelekî ji wan ji aliyê gel, karkeran û fukarayan têne pêşkêş kirin ku salek xwe ya qedîran berhev dikin da ku di roja Arbaînê de ji zayiran Îmam Huseyn (s.x) xizmet bikin. Ma'nayê vê axivînê ew e ku fedaîtîya Huseynî (s.x) ku di Kerbelayê de xuyakirinê, di demên din de jî berdewam dike û vê berdewamî li forma diravî û xwarinê xwe nîşan dide.
Peyama çaremîn jî Arbaîn bo me heye; ew jî ku rezistans, hilbijartina sereke ya Şîʿe ye. Rezistans di her dem û her cîhê de û bi awayekî ku bi dem û cîh re têkildar e ji hêla Şîʿeyan ve berdewam dike; em ji destpêka dîroka Kerbela dibînin ka çawa bi zayiran Huseyn b. Alî (a.s) têne muameleya têkçûnî; dest û lingên wan têne qetandin û malbat û aşiretên wan têne girtin û xeyal kirin. Di ber vê hemûyan de, Şîʿeyan di her demê de bi awayekî rezistans kirin û nîşan da ku heke dest û lingên wan jî were qetandin, ew xwe gihîştin zemanê pîroz. Rojnamegerêk got: "Li Basrê min bavêk dît ku bi lawêk xwerû wenda ya xwe li ziyarata dike, lawekê 12 salî bû ku parêzandina zehniya tevahî ya wî hatî."
Di hemû rêyê de, bavê lawê xwarê pêncên lawê li ser pêncên xwe dan û jêr avê wî girt û gav bi gav diçe. Mîmar û rêveberên civakî û tesîrkarên medya ya Arbaînê divê balê bidin ku van peymanên tesîrkar û taybet nayên bi bêtir bêşîn an jî bi qasî bêrehetî. Ji hêla me re pêdivî ye ku van peymanan bi awayekî mezin di asta giştî de şirove bikin û vekirin, wek ku ev peymanên fedaîtî ji germiya ku şerê Huseyn b. Elî (s.x) û xwînê wî di dilên her kesê de çêkir, hatine derketin. Îro bê tenê ku ev peyam wek civakî belav bû û civata Îslamî guhertinê kir, herwesa bi taybetî di dilên her mominî de tesîr dike; ji ber vê yekê tu dîtî bavêk lawê xwe ya kêmkar bi vî awayî bi rêya kêrbelayê didome û di vê ceremoniya de beşdar dibe, an jî kesekî heke destê wî qetandibû, amadeyê ku destê din jî were qetandin lê ziyarata xwe nebedide. Rîwayetên me jî vê yekê nîşan dide; di Rîwayet de hatîye gotin ku ziyarata Huseyn bin. Elî (s.x) li ser her kesê ku bêyan dike Îmam Huseyn ji aliyê Xwedê ve Îmametiye, diwle.
Peyama pêncemîn a girîng û peyama ku divê were tekez kirin têkiliya di navbera hec û Îmametê de ye; ziyaret û Îmamet, li gorî vegotina ku hatiye pêşkêş kirin, têkiliyek xurt û saxlem bi hev re hene; heke hûn qebûl bikin ku Îmam Huseyîn (silavên Xwedê li ser bin) ji Xwedê Îmamet wergirtiye, ji bo we ferz e ku hûn hecê bikin, çima? Ev felsefeya hecê, tevî heca Erbeînê, dikare bibe nûkirina dilsoziya bi Îmam re; ango em her sal û di her demek guncaw de diçin cem wî Îmamî; ola xwe pêşkêş dikin; jiyana xwe pêşkêş dikin; şêwaza jiyanê, siyaset û aboriya xwe pêşkêş dikin. Çûna hecê wekî sembolek tê hesibandin; ango em diçin cem wan û ol û cîhana xwe pêşkêş dikin û li gorî wan diguherînin, mîna ku wan kir; jiyana xwe dikin jiyana xwe; mirina xwe dikin mirina xwe; ango, rêya jiyanê, rêya mirinê, rêya kombûnê, û rêya çûna cem Xwedê, û bi rastî, em aîdî Xwedê ne û bi rastî, em ê vegerin ba Wî, divê em hemî wekî ku ji hêla Îmamê ku ji Xwedê hatiye ve ji bo me hatiye destnîşankirin bin.
Serdan ne tenê hevdîtineke rûbirû bi mezargehê an jî bi giyanê paqij ê Îmam re ye; pêkanîna serdanê erkê Şîe û peyrewekî li hember Îmamê xwe ye; ew diçe serdanê da ku jiyana xwe bi wî Îmamî re bide ber hev û bibîne ka wî bi awayê ku dixwest jiyaye an na. Îmam (silavên Xwedê li ser bin) qet bi zilmê razî nebû; ew qet bi şermizariya Misilmanan razî nebû; ew qet bi girêdayîbûna Misilmanan razî nebû; ew qet bi serdestiya Misilmanan razî nebû û amade bû ku mirinê qebûl bike lê jiyana bi şermizarî û di siya zordaran de tehemûl neke. Ev jî yek ji aliyên siyasî yên Erbeînê ye ku divê em bala xwe bidinê.
