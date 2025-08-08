Senaryoyek ji bo dersînorkirina xelkê Xezayê bo Somaliyê ji şîrketeke Amerîkî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li gorî raporên ku hatine belavkirin, şîrketa şêwirmendiyê ya Amerîkî Boston Consulting Group (BCG) senaryoyên ji bo veguhestina niştecihên Şerîda Xezzeyê bo Somalî û Somalîlanda serbixwe ya yekalî îlankirî model kiriye.
Li gorî raporek di Financial Times (FT) de, Boston Consulting nirxandinek aborî ya vebijarkan ji bo veguhestina demkî ya niştecihên Xezzeyê pêk aniye.
Di vê nirxandinê de lêçûnên wekî kirêkirin û avakirina xanî, xwarin û lênêrîna tenduristiyê li ber çavan hatine girtin.
Şîrketê her wiha deverên ku Filistînî dikarin lê werin bicihkirin navnîş kiriye. Ji bilî Somalî, bajarên li Misir, Urdun û Îmaratên Yekbûyî yên Erebî jî hatine pêşniyar kirin.
Beşek ji Projeya 'Riviera' ya Trump
Li gorî raporên belavkirina senaryoyan, amadekirina senaryoyan di Adara 2025an de qediya ye. Lêkolîn ji hêla Boston Consulting ve wekî beşek ji hewldanek berfirehtir ji bo ji nû ve organîzekirina Şerîda Xezzeyê piştî şer, li gorî destpêşxeriyên Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump, hatiye amadekirin.
Trump pêşniyar kiribû ku herêm bibe "Riviera Rojhilata Navîn".
Portala nûçeyan a Axios berê ragihandibû ku rêveberiya Trump dê rêveberiya alîkariya mirovî li Şerîda Xezeyê bigire ser xwe ji ber ku Îsraîl nikare bi rêkûpêk alîkariya mirovî birêve bibe.
Derket holê ku şîrketa şêwirmendiyê ya Amerîkî Boston Consulting Group senaryoyên ji bo dersînorkirina niştecihên Xezzeyê bo Somaliyê amade kiriye. Di lêkolîna ku di çarçoveya înîsiyatîfên Trump de hatiye amadekirin de, Misir, Urdun û Îmaratên Erebî yên Yekbûyî jî wekî cihên gengaz hatine destnîşankirin.
