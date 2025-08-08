Peyamên taybet û girîng ên Îmam Xamineyî yên li ser "Erbeînê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA– Erbaîyn (roja çilê), li gor teqwîma hicrî, roja 20’ê meha Sefer e, ku 40emîn roja şehîdbona Hz. Îmam Huseyîn (s.) e derbas buibe.
Rêwîtiya Erbeînê, merasîmeke kevneşopî ya Şîa Misilmanan e ku di roja Erbaîynê de (40emîn roja şehîdbona Hz. Îmam Huseyîn (s.x) li Kerbelayê) tê pîrozkirin. Milyonên mirovan ji Necefê ber bi Kerbelayê diçin û ziyareta merqeda Hz. Îmam Huseyîn dikin. Ev yek ji mezintirîn merasîmên dînî yên cîhanê tê hesibandin.
Îmam Xameneyî, di salên dawî de gelek car girîngiya vê rêwîtiyê diyar kiriye. Di vê nivîsarê de, em ê gotinên Ayetullah Xameneyî yên li ser Erbaîynê rave bikin.
---
Yek ji nîşanên Xwedê
"Ew kesên ku di vê rêwîtiyê de dimeşin û vê hereketê bi evîn û bawerî rêk dixînin, bi rastî xebateke baş dikin. Bêguman ev yek ji nîşanên Xwedê ye. Wekî min, kesên ku ji beşdarbûna vê hereketê bêpar in, dikarin bibêjin: 'Xwezî ez jî bi we re bûma, em ê biqurftana mezin bi dest bixistin!' Ev hereketa evîn û baweriyê ye; hem aqil hem jî dil. Baweriya rast, evîn û muhabetê dihewîne. Ramana Ehlîbeyt û Şîa jî wisa ye; tevliheviya aqil û hest, bawerî û evînê ye." (30 Çiriya Paşîn 2015)
---
Nîşana hebûna evîndarên Ehlîbeytê (s.x)
"Bextiyar in ew kesên di rêwîtiya Erbeînê de beşdar dibin! Bextiyar in ew kesên ku dua xweşik a roja Erbeînê ji bo Hz. Îmam Huseyînê dixwînin! Em bi şevq û hewes gava wan li pêyan dixin.
'Di rê de hezar gav hene, û dil bi şevq û ecêb dibe.
Gava ez dikarim rê derê bibînim, ez ê rêya dil jî bibînim.'
Spas ji Xwedê, ciwanên me rê dîtin, û milyonên gelê me, gelê Iraqê û mêvanên din jî di vê rê de dimeşin. Ev yek ji bûyerên herî girîng ên ku Xwedê ji me re daye ye; Erbayn bûye sembol. Her çend Erbeînê her tim rêwîtî bûye, lê ev hereketa mezin, nîşana hebûna evîndar û pêgirên Ehlîbeytê ye. Me vê çawa tiştekî tune bû, lê Xwedê da me, divê em spasî Xwedê bikin." (6 Çiriya Paşîn 2017)
Beşdariya milyonan, nîşana rabûna ramana cîhadê ye
"Beşdariya milyonan, nîşana rabûna ramana cîhadê ye. Rêwîtiya mezin a Erbaînê, bûyerekî rastîn, îlahî û manewî ye. Bi rastî nayê ravekirin; nayê şirovekirin. Çawa di çend salan de milyon kes kom dibin? Berê jî rêwîtî hebûn, lê ne wisa bûn. Her çend tirs û tehdîdên terorê hebin jî, milyonên mirovan ji Îran, Iraq û welatên din tên û di vê rê de dimeşin. Ev nîşan dide ku ramana cîhadê û amadehiya giştî ji bo rêya Xwedê zêde dibe. Em hêvî dikin Xwedê vê hereketê bi bereket û serkeftinê bi xêr bike." *(13 Çiriya Paşîn 2017)*
---
Bersiva pêwîstiya cîhana Îslamê
"Destana Erbaînê, bûyerekî ecêb e ku Xwedê di wextê pêwîstiyê de aniye. Ev di demekî ku cîhana Îslamê bi vê destanê re pir hewce bû, qewimîye." (4 Cotmeh 2018)
---
Erbeînê ê bête cîhanîkirin
" Erbaîynê bûye cîhanî û ê bêtir jî bibe cîhanî. Ev xwîna Hz. Huseyîn (s.x) e ku piştî 1400 sal hêj tê kelandin û her roj zindîtir dibe. Peyama Aşûrayê, ku Hz. Zeyneb (s.x) bi dengê xwe yê bilind da, îro li seranserê cîhanê belav bûye. Îmam Huseyîn tenê ji me (Şiayan) re nîne; ew ji hemû mirovan re ye. Her çend em wek Şiaya Îmam Huseyîn difiroşin, lê ew ji hemû kesên ku li ser mafê mazûmî têkoşîn re ye. Heta ne misilman jî di vê rêwîtiyê de beşdar dibin. Di demekî ku dijminên Îslamê bi hêzê dijî ummeta Îslamê têkoşîn, Xwedê bi Erbaîynê re nîşanekî mezin dide. Ev nîşanek îlahî ye ku Xwedê dixwaze ummeta Îslamê bi ser bikeve." (19 Îlon 2019)
Tags: Îmam Xameneyî, Erbaînê, Îmam Huseyîn
Serokê Şoreşa Îslamî Îmam Xameneyî, di salên dawî de gelek car girîngiya Rêwîtiya Erbeînê diyar kir
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA– Erbaîyn (roja çilê), li gor teqwîma hicrî, roja 20’ê meha Sefer e, ku 40emîn roja şehîdbona Hz. Îmam Huseyîn (s.) e derbas buibe.
Your Comment