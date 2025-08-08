Peresandina îbadetê bi paqijî çavkaniya xilasî û serbilindiyê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Seyîd Ihsan Huseynî, di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de li Sine, destnîşan kir ku çokdan û secdekirin li ber Xwedê qencî û xilasiyê tîne, û got: Ev kirinên îbadetê dibin sedema xilasiya bawermend di vê dinyayê û axretê de.
Di berdewamiya axaftina xwe de, wî ji bo Misilmanan wekî destpêkirina xilasiyê nirxand da ku di xemgînî û kêfxweşiyên birayên xwe yên olî de beşdar bibin û ji wan re başiyê bixwazin.
Mamosta Huseynî her wiha girîngiya hewildanê û çalakbûna di jiyanê de tekez kir û got: Kirina baş ji bo mirovan ew e ku her gav çalak bin û hewl bidin da ku ew karibin erkên xwe bicîh bînin û ji xerabiya koletiya Şeytan, berhevkirina dewlemendiyê û şehwetê azad bibin.
Wî zêde kir: Ev rizgarî wê demê pêk tê ku kes ji bo Xwedayê xwe serî hildin û secdeyê bikin, li hember birayên xwe yên olî tu sûc an xerabiyê nekin, û her qencî û qenciya ku ji bo xwe û ji bo wan dixwazin bikin.
Di encamê de, Îmamê Înê yê demkî yê Senendecê welatîbûn wekî şertek ji bo rizgarî, serbilindî û rûmetê dît, ku serfirazî û rizgariyê peyda dike, û got: Hewldana qezenckirina debara jiyanê wekî erkek olî ya girîng tê hesibandin.
