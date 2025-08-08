Alimên Şîe û Sunnî yên Sîstan û Belûçistanê: Filistîn ji bo Misilmanan îmtîhaneke îlahî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Girîngiya alîkariyên welatên Îslamî ji gelê Filistîn û taybetî ji xelkên nîvgera Xezze, ji ber ku tenê karîyeke piştgirî nayê hesab kirin, lê wekî îşaretê ji nasnameya hevpar û xebatê dîrokî ya cîhanê Îslam û beşdariyê di îmtîhana mezin a xwedayî de ye. Pirsa Filistîn ji salan ve bûye nimûneyek ji krizîya dadperweriyê li cîhanê; lê ew tişt ku îro girîngiya van alîkarîyan zêde dike, pêşketina medyayên cîhanî û hewldan ji bo jêbirina nasnameya armança Filistînê ye. Heke welatên Îslamî di vê demê dîrokî de dest nekin, ne tenê firseta rastkirina yek dadperweriyekî nebaş ji dest dikin, lê her weha hêviyên xwe yên bingehîn jî hêvîdaran dixwazin jê derkevin û di rojê doza mezin de li ber Xwedê serşok bibin.
Îro Xezze tenê herêmek şermezar nîne; Xezze nimûneyek ji mayîna neteweyek di nav gîrêdan, bîstûnan û ji bîrkirina navneteweyî ye. Gelê wê bi hêvî û îman, di ber bîstûnanên rewşenbîrî û aborî de roja rojê dijî. Welatên Îslamî bi xwedî karînên aborî, çandî û diplomasîk, dikarin bingeha xwe bidin vê neteweyê. Lê ev alîkarîyan ne tenê bersiva qasî û kêmiyekî ji hevpeyvînekî şerî an krizîya nûçeyan an belavkirina beyanî û nêrîna têkiliyê divê bin, lê divê wek stratejiyekî dirêjmerî û bi rêbazekî çalak were destnîşan kirin.
Em divê dengê rastîn a gelê Filistîn bin.
Welatên musliman divê dengê rastîn a gelê Filistîn bimînin; bêdengî wekî hevkariyek bi jêbirina Filistîn ji bîrê kolektîf a şêwazên pêşerojê ye.
Heke Filistîn ket, vê peyamê dê bi herêmên din yên cîhanê Îslamê were şandin ku berxwedan li dijî desthilatdarî û şermezarî bêkêr e. Ji ber vê yekê, parastina Filistîn parastina bingehîn a şansê serkeftina dadperweriyê li cîhanê nûjen û li dijî zulumdarî ye.
Alîkarî kirin ji bo Filistîn îmtîhanek e ji bo rûmetê welatên Îslamî bi şiarên ku ji salan ve deng dan. Heke van piştgirîyan bi hiş, domdarî û nûjenî be, dikare hêvî were ku Filistîn tenê nebe, lê her weha bibe nimûneya ji bo nûvekirina şerefê neteweya Îslamî.
Gelê Xezze di xeta pêşîn a parastina pîrozahiyên Îslamê de ne.
Îmamê cemaetê Ahlê Sünnet a Nêgur li bajarê Deştiyarî di gotûbêja xwe ya bi reporterê Mehr de got: îro yek ji mezintirîn fecaya mirovatiyê li Xezzê di derbarê xwe de tê çêkirin, lê cîhanê Îslamê qet bêdengî kirîye li ber vê yekê. Gelê bêparastin ku roja rojê bi birîndariya şiddetî ya tîrêjî, kêma darû, bombaranên herî zêde û xurda bûna mal û bingehanên xwe re berdewam dikin, tenê mayîn. Vê rewşê fecaya mezin a mirovatiyê ye ku ne tenê Xezzê, lê hişê cîhanê Îslamê jî tê şermezarkirin.
Mawlawi Abdulrehman Arifî zêde kir: gelê Gazê tenê ji bo erdê xwe naşerînin; ew li xeta pêşîn a parastina pîrozahiyên Îslamî, wek Mesxide El-Aqsa, dijîn. Ev şer ne tenê şerê siyasî an jî cografîkî ye, lê beşek ji nasnameya dînî û dîrokî ya muslimanan e. Heke îro ji wan piştgirî nekiribe, wateya vê ye ku musliman ji parastina yekemîn qibleya xwe jî dest berdan.
Bêdengî û bêparêzî li derbarê Xezzê; xiyanetê li Îslamê ye.
Wî diyar kir: Tevî vê girîngiyê, piraniya hikûmetên Îslamî yan bêdeng mane yan jî rê li ber dayîna alîkariyê ji mirovan girtine. Her çend milet amade ne ku alîkariyê bikin jî, van hikûmetên ku bi berjewendiyên Rojavayî ve girêdayî ne, bi bêxemiyê an jî bi hevkariya dagirkeran, bi pratîkî kanalên piştgiriyê girtine. Ev bêdengî ne bêalî ye, lê belê xiyanet li Îslamê û sempatî ji bo sûc e.
Îmamê nimêja înê ya Sunnî li Negor got: Berevajî vê, mirovên ku bi xwe di şert û mercên dijwar de dijîn, wekî gelek mirovên li deverên bêpar ên Sîstan û Belûçistanê, tevî zehmetiyan, beşek ji hêza xwe ya hindik ji bo alîkariya Filistîniyan terxan dikin. Ev tevger nîşan didin ku wijdan zindî ye, lê pêdivî bi rêberî û xurtkirinê heye. Erka me hemûyan e ku em vê piştgiriyê berfireh bikin û dengê bindestan bigihînin cîhanê.
Wî zêde kir: Ger em îro Filistînê neparêzin, ev krîz dê di demek nêzîk de belavî welatên din ên Îslamî bibe. Rejîmek ku ji tu sûcekî şerm nake, bê guman bi sînorên erdnîgarî ve sînordar nîne. Piştgiriya Xezzeyê ne tenê erkek mirovî ye, lê di heman demê de tedbîrek pêşîlêgirtinê ye ji bo parastina ewlehî û nasnameya tevahiya neteweya Îslamî.
Molavi Arefi tekez kir: Dem hatiye ku neteweyên Misilman bi xwe, bêyî ku xwe bispêrin hikûmetên bêdil, tevbigerin. Divê alîkariya mirovî, medyayê û heta zexta gel ji bo guhertina polîtîkayan were avakirin. Ev şer şerê rast û xelet e; û di rewşên weha de, bêalî mayîn, li kêleka zordar û zordaran sekinîn e.
Alîkariya Filistînê tê wateya pêşîgirtina li şer di mala me de.
Di hevpeyvînekê de ligel ajansa nûçeyan ra, melayê nimêja înê ya Zabolê got: Pirsgirêka Filistînê ji bo cîhana Îslamî kelehek stratejîk e. Ger ev keleh bikeve, bandora rejîma Siyonîst û piştgirên wê dê bigihîje dilê welatên Misilman. Bi rastî, parastina Filistînê parastina sînorên me yên çandî û olî ye, her çend hezar kîlometre dûr be jî.
Hocat-ul-Îslam Mecîd Porandoxt got jî: Bifikirin ku ger li Filistînê berxwedan tune be, rejîma Siyonîst û tevgerên tundrew ên ku pê xwedî dibin dê zextek mezintir li ser sînorên me yên rojhilat û rojava bikin. Alîkariya Filistînê tê wateya zêdekirina lêçûna dijmin ji bo êrîşkariyê.
Gelê Sîstan û Belûcistanê bi pirsgirêka Filistînê re têkiliyek çandî û dîrokî heye.
Wî berdewam kir: Gelê vê herêmê xwedî ezmûna dîrokî ya rûbirûbûna gefên sînor in. Heman ruhê parastina nepenî û rûmetê ku me li dijî dijminên herêmî hebû, divê îro li dijî dijminên neteweya Îslamî hebe. Ev girêdana çandî û dîrokî me bi Filistînê ve girêdide.
Melayê nimêja înê ya Zabolê tekez kir: Alîkariya Filistînê tê wateya pêşîgirtina li şer di mala me de. Ev ne tenê kiryarek xêrxwazî ye, lê di heman demê de veberhênanek ewlehî, çandî û baweriyê ye jî.
