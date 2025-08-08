"Terora yek ji serokên Pêşengiya Gelê Filistîn li Libnanê"

Ligorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Eniya Gel a Filistînê ragihand ku Ebû Xelîl Weşah, endamê komîteya navendî ya tevgerê, û yek ji hevalên wî ji aliyê tîmên kuştinê yên rejîma Siyonîst ve li Lubnanê hatine kuştin.
Medyaya herêmî ya Filistînê îro sibehê kuştina endamekî komîteya navendî ya tevgerê li Lubnanê ragihandibû.
Di vê derbarê de, Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê daxuyaniyek fermî weşand û ji bo şehadeta Ebû Xelîl Weşah û hevalê wî Mufîd Hesen, ku roja Pêncşemê di êrîşa rejîma Siyonîst de li rojhilatê Lubnanê şehîd bûn, sersaxî da.
Daxuyaniya tevgerê wiha got: Êrîşa Siyonîst piştrast dike ku dijmin li dijî gel û berxwedana me şerekî vekirî daye destpêkirin, û (ev kiryar) binpêkirina serweriya Lubnanê ye.
Daxuyaniyê wiha got: Em tekez dikin ku kuştin tenê sebir û biryardariya gel û hêzên berxwedanê ji bo rûbirûbûna dijmin zêde dike.
