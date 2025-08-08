Pizeşkîşyan: Parastina Îranê tenê li mêşqê şer nîne, carinan di sernavek rast û raporteke dirist de ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)– ABNA – Mesûd Pezişkîyan di peyameke xwe ji bo Roja Rojnamevanan de, pirozî li hemû çalakbûyên qada nûçeyê şand û got: "Roja Rojnamevanan tenê dîrokek di salnameyê de nîne. Ev fersendeke ji bo nirxandina rolê bêhempa ya medyayan e; ji bo gotina rastiyan, ji bo avakirina baweriya giştî, ji bo girêdana dilên gel û ji bo li hemberî çewtandin û derewan de sekinîn. Ev roj bîra hemû kesên ku di nav mêşqên tevlihev û toza vegotinên tevlihev de, ala şeref, serxwebûn û hişyarî nehiştine erd; rojnamevan fermandarê xêta pêşîn a parastina rastiyê ye."
Peyama Serokkomar wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Nav û bîra şehîd Mehmûd Sarimî û hemû şehîdên ezîzên qada nivîs, hişyarî û ronakbîrî di Roja Rojnamevanan de hêja dikim; rojek ku bîra fedakariya wan kesan e ku jiyana xwe ji bo gotina rastiyê û parastina çira hişyariya gel qurban kirin.
Li gel van ezîzan, bîra hemû rojnamevanên şehîd ku di riya parastina welat û vegotina êrîşên rejîma siyonîst li ser Îrana ezîz û welatiyên wê de, jiyana xwe ji bo rastiyê qurban kirin, hêja dikim. Ew kesên ku di xêza pêşîn a vegotinê de sekinîn û bi qelem û wêneyên xwe, dîroka berxwedana vî gelî tomar kirin.
Roja Rojnamevanan tenê dîrokek di salnameyê de nîne. Ev fersendeke ji bo nirxandina rolê bêhempa ya medyayan e; ji bo gotina rastiyan, ji bo avakirina baweriya giştî, ji bo girêdana dilên gel û ji bo li hemberî çewtandin û derewan de sekinîn. Ev roj bîra hemû kesên ku di nav mêşqên tevlihev û toza vegotinên tevlihev de, ala şeref, serxwebûn û hişyarî nehiştine erd.
Îro ku dinyaya di nav tevliheviya wate û şerê vegotinê de ye û rastî carinan berî ku were dîtin tê çewtandin; rojnamevan fermandarê xêza pêşîn a parastina rastiyê ye. Di heman rojên ku gelê Îranê di 12 rojên şerê pirr xeter li hember rejîmek zarokkuş û qaçax û piştevanên wê de, şanaziya xurtiya xwe nîşan da, ev rojnamevan bûn ku vegotina berxwedanê zindî hîştin; ji şehîdên welat nivîsandin û mezlûmiyeta Îranê gihandin guhên cîhanê.
Pêwîst dibînim ji hemû kesên ku rastiya şerê rejîma siyonîst li hember Îranê di medyayên xwe de weşandin û dengê gelê Îranê gihandin guhên gelê cîhanê, bi dilê xwe spas bikim. Wekî ku tu carî nikare wêrekî û cesaretê rojnamevanên ku vegotvanên rast ên cinayetên rejîma siyonîst li Gaza bûn û gihiştin pileya bilind a şehadetê, ji bîr bike.
Parastina Îranê tenê li mêşqê şer nîne, carinan di sernavek rast û raporteke dirist de ye.
Welatê me îro ji her demê bêtir hewceyê "rûmeteke rastgo", "berxwedanê bi îzzet" û "parastinê bêtexelî" ye. Parastina Îranê tenê li mêşqê şer nîne; carinan di sernavek rast, raporteke dirist, an jî li hemberî çewtandin û bêhêvîkirinê de rawestin jî wateyê xwe digire.
Wekî Serokkomar, bi iftixar roja rojnamevanan ji hemû cîhadkerên qada nûçe, raport, analîz û vegotinê pîroz dikim. Berpirsiyariya me ew e ku ewlekarî, şeref, rûmet û jiyana rojnamevanan ne tenê bi şîar, lê bi pratîk û wek berpirsiyariyek hukimî biparêzin.
Ji rojnamevanên ezîz dixwazim hema ku wekî ku ji mafê gelê di zanînê de diparêzin, ji rastiya Îranê jî biparêzin. Îranê bi hemû birîn û şanaziyên wê vegotin. Ji welat ne bi guman, lê bi xwîn binivîsin û ji gotina rastiyê metirsin, her çend giran be jî.
Li qelemên hişyar, kamêrên rastiyê lêgerîn, nêrînên bêtirs û dilên êşîn ên karkerên medyayê silav dikim.
Mesûd Pezişkîyan
Serokkomarê Îslamî yê Îranê
