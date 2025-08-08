Xwepêşandanên(Protestoyên) berfireh li Yemenê ji bo piştgiriya gelê Xezzeyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - parêzgehên Sanaa, Saade, Rîma û Maribê yên Yemenê îro sibê şahidê xwepêşandanên(Protestoyên) berfireh ên gelêrî bûn ji bo piştgiriya Filistînê bi dirûşmeya "Em hîn jî bi Xezzeyê re ne û amadebûna me ji bo rûbirûbûna hemî komployên dijmin bilind e."
Beşdarên xwepêşandanan bi dirûşmeyan pabendbûna miletê Yemenê bi doza Filistînê piştrast kirin û her cûre êrîş û normalîzekirinê red kirin, û amadebûna xwe ya tevahî ji bo rûbirûbûna dijwarî û komployan tekez kirin.
Ev cara duyemîn e ku gelê Yemenê li deverên cûda yên welatê xwe ji bo piştgiriya Xezzeyê xwepêşandanan dike û operasyonên hêzên çekdar ên welatê xwe li dijî hedefên dijminê siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê erê kiriye.
Hêzên artêşa Yemenê soz dane ku heta ku rejîma Îsraîlê êrîşên xwe yên li ser Xezzeyê rawestîne, dê li ser keştiyên rejîmê an jî keştiyên ku ber bi deverên dagirkirî ve diçin li Deryaya Sor êrîşên xwe bidomînin.
Hêzên artêşa Yemenê tekez kirine ku seyaheta li Kendava Adenê û Deryaya Sor ji bo keştiyên din azad e û ew ji ewlehiya tevahî kêfxweş in.
