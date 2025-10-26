Sedam di pirtûkên dersê yên hukûmeta Colanî de wekî şehîd hate nasandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Tê gotin ku di pirtûkên dersî ya salê nehêm a Sûriyê de, ku ji aliyê wezareta perwerdeya hukûmeta Colanî weşan kirin, Sadam Hûseyin wek şehîd nîşan hat dayîn.
Ev çalakî ya hukûmeta Colani di dema ku Sadam Hûseyin yekî diktatorên baʿsî bû û di welatê Iraqê de xweşxwendina wî qedexe ye, hate kirin. Sadam Hûseyin wek kesek ku berpirsa cina mezin û xilanên mafên mirovî di salên hukûmetê xwe de ye, tê nasandin.
Her çend ev reng be, lê di vê parodoksa zelal de ye ku komên têkildar ên efiratî yên bi hukûmeta Jolani re, parastinê rastîn a erdê Sûriyê di berê dagirkêr de terorist û nepenî tê naskirin, û li şîna sipas û berxwedan û şehadetê wan, bi xerabînên herî dirêf têkiliyê dikin. Ev tendaqî di pêşbirkê bi dîrok û rastiyên warê de, tenqîdên gelek li medya û torên civakî berî xwe anîye.
