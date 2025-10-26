Rewşa Xerab a Xezzeyê Piştî Rawestandina Şer (Li gorî Rapora Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - "Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê bi daxuyaniyekê ragihand: Sîstema dermankirin û tenduristiyê li Zêdala Xezzeyê hîn jî di rewşa **krîtîk** de ye û ji dema agirbestê ve tu guhertin çênebûye. Li gorî ragihandina vê wezaretê, ji dema agirbestê ve **tu derman û alav** negihîştine Xezzeyê û sînordarkirin û dorpêça vê herêmê wek berê maye."
"Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê hejmara şehîdên Xezzeyê 68 hezar û 519 kes ragihand û dibêje: Cenazeyên kesên winda jî di paqijkirina kavilan de têne dîtin. **Cenazeyê 80 şehîd ji malbatek Filîstînî** li Xezzeyê ji bin kavilan hatin derxistin."
"Di heman demê de, heyetek ji hêzên alîkariyê yên Misrê berê xwe dide Zêdala Xezzeyê da ku beşdarî operasyona nasîn û lêgerîna cenazeyên mayî di nav kavilan de bibe. Ev tîm bi amûrên pispor û teknîkî yên pêşkeftî ve hatiye amadekirin."
