Rewşa Xerab a Xezzeyê Piştî Rawestandina Şer (Li gorî Rapora Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê)

26 October 2025 - 10:39
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
“Li gorî ragihandina vê wezaretê, ji dema agirbestê ve, tu derman û alav nehatiye hundirê Xezzeyê û sînordarkirin û dorpêça vê herêmê wek berê maye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -  "Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê bi daxuyaniyekê ragihand: Sîstema dermankirin û tenduristiyê li Zêdala Xezzeyê hîn jî di rewşa **krîtîk** de ye û ji dema agirbestê ve tu guhertin çênebûye. Li gorî ragihandina vê wezaretê, ji dema agirbestê ve **tu derman û alav** negihîştine Xezzeyê û sînordarkirin û dorpêça vê herêmê wek berê maye."

    "Wezareta Tenduristiyê ya Xezzeyê hejmara şehîdên Xezzeyê 68 hezar û 519 kes ragihand û dibêje: Cenazeyên kesên winda jî di paqijkirina kavilan de têne dîtin. **Cenazeyê 80 şehîd ji malbatek Filîstînî** li Xezzeyê ji bin kavilan hatin derxistin."

    "Di heman demê de, heyetek ji hêzên alîkariyê yên Misrê berê xwe dide Zêdala Xezzeyê da ku beşdarî operasyona nasîn û lêgerîna cenazeyên mayî di nav kavilan de bibe. Ev tîm bi amûrên pispor û teknîkî yên pêşkeftî ve hatiye amadekirin."

