  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Sazîyê

Niha li Kerbelayê, konferansa zanistî li ser hînkirinên Erbeîn Huseyîn û stratejiyên pêşxistina gotara Erbeîn tê lidarxistin

15 August 2025 - 22:43
News ID: 1716971
Niha li Kerbelayê, konferansa zanistî li ser hînkirinên Erbeîn Huseyîn û stratejiyên pêşxistina gotara Erbeîn tê lidarxistin

Çalakvanên olî û çandî yên ji welatên cuda yên ku bi zimanê Urdû diaxivin, dê di vê civînê de nêrînên xwe yên li ser hînkirinên Erbaînê û stratejiyên ji bo pêşxistina gotara Erbaînê pêşkêş bikin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Niha, li Kerbelaya Muqaddas, konferansa ilmî ya bi navê "Fêrînên Erbeinê yê Hûseynî û Rêbazên Belavkirina Axaftina Erbeinê" tê kirin. Ev konferans ku roja sêyemîn a "Konferansa Navneteweyî ya Erbeinê yê Hûseynî; Keramet, Dad û Berpirsiyariya Cîhanî" ye, ji aliyê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-beyt(s.x) ve û bi beşdariya kesayetiyên zimanê urdû ji çaraliyê cîhanê, li Otêla Navneteweyî ya Kerbela Dawletî tê lidarxistin."
Beşdarên girîng:  Hocat-ul-îslam welmuslîmîn Senator Raja Nasir (kesayetekî navdar ê Pakistanê û serokê Partiya Meclis Wehdetê ya Misilmanan)    Zanistên olî, şarezayî, û çalakvan ji welatên wek Pakistan, Hindistan, Înglistan, Amerîka û çend welatên din.
Naveroka konferansê:    Beşdarên dînî dê nêrînên xwe li ser fêrînên Erbeinê û rêbazên belavkirina wê parve bikin.    Ayetullah Remezanî (serokê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-beytê) dê axivînekê bike.
Rapora tevaya vê konferansê dê were weşandin.
...................
Dawiya Peyamê
Tags:
Erbeina_Huseynî
Meclîsa_Cîhanî_ya_ Ehl-ul Beytê (s.x) 
Ehl-ul Beytê 
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha