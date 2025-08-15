Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Niha, li Kerbelaya Muqaddas, konferansa ilmî ya bi navê "Fêrînên Erbeinê yê Hûseynî û Rêbazên Belavkirina Axaftina Erbeinê" tê kirin. Ev konferans ku roja sêyemîn a "Konferansa Navneteweyî ya Erbeinê yê Hûseynî; Keramet, Dad û Berpirsiyariya Cîhanî" ye, ji aliyê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-beyt(s.x) ve û bi beşdariya kesayetiyên zimanê urdû ji çaraliyê cîhanê, li Otêla Navneteweyî ya Kerbela Dawletî tê lidarxistin."
Beşdarên girîng: Hocat-ul-îslam welmuslîmîn Senator Raja Nasir (kesayetekî navdar ê Pakistanê û serokê Partiya Meclis Wehdetê ya Misilmanan) Zanistên olî, şarezayî, û çalakvan ji welatên wek Pakistan, Hindistan, Înglistan, Amerîka û çend welatên din.
Naveroka konferansê: Beşdarên dînî dê nêrînên xwe li ser fêrînên Erbeinê û rêbazên belavkirina wê parve bikin. Ayetullah Remezanî (serokê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-beytê) dê axivînekê bike.
Rapora tevaya vê konferansê dê were weşandin.
...................
Dawiya Peyamê
Tags:
Erbeina_Huseynî
Meclîsa_Cîhanî_ya_ Ehl-ul Beytê (s.x)
Ehl-ul Beytê
Niha li Kerbelayê, konferansa zanistî li ser hînkirinên Erbeîn Huseyîn û stratejiyên pêşxistina gotara Erbeîn tê lidarxistin
Çalakvanên olî û çandî yên ji welatên cuda yên ku bi zimanê Urdû diaxivin, dê di vê civînê de nêrînên xwe yên li ser hînkirinên Erbaînê û stratejiyên ji bo pêşxistina gotara Erbaînê pêşkêş bikin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Niha, li Kerbelaya Muqaddas, konferansa ilmî ya bi navê "Fêrînên Erbeinê yê Hûseynî û Rêbazên Belavkirina Axaftina Erbeinê" tê kirin. Ev konferans ku roja sêyemîn a "Konferansa Navneteweyî ya Erbeinê yê Hûseynî; Keramet, Dad û Berpirsiyariya Cîhanî" ye, ji aliyê Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ul-beyt(s.x) ve û bi beşdariya kesayetiyên zimanê urdû ji çaraliyê cîhanê, li Otêla Navneteweyî ya Kerbela Dawletî tê lidarxistin."
Your Comment