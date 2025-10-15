Karsazekî Amerîkî ji Mehr re: Destpêkirina 'Snapback' Îranê nêzîkî Rûsya û Çînê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ji nû ve aktîvkirina Snapback ji aliyê welatên Ewropî ve careke din rageşiya di navbera Tehran û Rojava de zêde kiriye.
Îran israr dike ku ev hewldan yekalî û bê bingeh e û ti bingehek qanûnî an pratîkî tune. Karbidestên Îranî bawer dikin ku ev gav pîvanên dualî yên Rojava û nexwestina Rojava ya ji bo beşdarbûna di dîplomasiya rastîn de nîşan dide, tewra bi salan piştî ku Dewletên Yekbûyî ji peymana nukleerî ya 2018-an vekişiya.
Di nav zêdebûna rageşiyê de, Tehran hevkariya bi Moskow û Pekînê re kûrtir kiriye û li ser veguherînek demdirêj ber bi yekîtiyek stratejîk bi Rojhilat re israr kiriye.
Di vê çarçoveyê de, nûçegihanê Mehr bi Christopher Hilali, analîstê siyasî yê Amerîkî û Sekreterê Partiya Komunîst a Dewletên Yekbûyî re axivî. Ew tekez dike ku cezayan vegera nezelaliya Rojavayî eşkere kiriye û tenê nêzîkbûna Îranê bi Rûsya û Çînê re bilez kiriye. Wî got ku ev gav dê dawiya dîplomasiya Rojavayî bi Îranê re û destpêka çerxek stratejîk a nû li ser bingeha hevkariya Rojhilat û xwebaweriyê nîşan bide.
"Bandora yekem ew bû ku danûstandinên peymana nukleerî bi dawî bûn û bawerî û niyeta baş a aliyan kêm bû. Bandora duyemîn aborî û leşkerî bû ji ber şerê dawî yê Îran-Îsraîlê," Helalî got.
Ew her wiha dibêje ku divê Îran modela Koreya Bakur a xweseriyê û siyaseta leşkerî-pêşîn bişopîne da ku li dijî Rojava bijî.
"Hem Rûsya û hem jî Çînê helwesta xwe li her derê diyar kirine ku ew vegera sizayên NY bi fermî nas nakin," wî got. Ji ber vê yekê, Rûsya dê têkiliyên xwe yên stratejîk bi Îranê re di hemî waran de biparêze û ez difikirim ku Rûsya dê di salên pêş de hem ji hêla aborî ve û hem jî ji hêla dîplomatîk ve nêzîkî Îranê bibe, di heman demê de têkoşîna wê ya li dijî hegemonyaya Dewletên Yekbûyî û pergala yekalî dê mezin bibe.
"Rûsya dê bi berdewamiya bazirganî û hevkariya bi Îranê re di warên cûda de alîkariya kêmkirina bandora sizayan bike," wî got.
"Ez nafikirim ku bandora vegera bilez dê karesatbar be ji ber ku Komara Îslamî ya Îranê bi salan e di bin sizayan û zexta Dewletên Yekbûyî de ye," wî got.
