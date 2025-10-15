Komxebata Parastina Zimanê Kurdî li Wanê, Tirkiye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li Mezopotamyayê komxebata bi navê 'Stratejî û Polîtîkaya Parastina Zimanê Kurdî' bi mijarên 'Têkoşîn û Xebat ji bo Zimanê Kurdî' û 'Bingeha Fermî ya Perwerdeya bi Zimanê Kurdî' li Qada Ronahiyê ya bajarê Wanê çalakî hate destpêkirin.
Bi taybetî, ev atolye du rojan berdewam dike, ku tê de beşdar dê çar rûniştin, rapor û planan pêşkêş bikin, û rûniştina yekem destpêka vê bernameyê li saziyên ziman nîşan dide.
15 October 2025 - 23:53
News ID: 1739043
Komxebata "Stratejî û Polîtîkayên Parastina Zimanê Kurdî" bi beşdariya rêxistinên civaka sivîl û bi slogana pêwîstiya naskirina fermî ya zimanê Kurdî û perwerdehiya zimanê dayikê li bajarê Wanê yê Tirkiyeyê dest bi çalakiyên xwe kir.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li Mezopotamyayê komxebata bi navê 'Stratejî û Polîtîkaya Parastina Zimanê Kurdî' bi mijarên 'Têkoşîn û Xebat ji bo Zimanê Kurdî' û 'Bingeha Fermî ya Perwerdeya bi Zimanê Kurdî' li Qada Ronahiyê ya bajarê Wanê çalakî hate destpêkirin.
Your Comment