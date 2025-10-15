Hişyarî li ser plana Amerîkayê ya talankirina Iraqê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Parlamentera Iraqê Nissan Salihî got ku gotinên Donald Trump ên vê dawiyê yên li ser petrola welêt nîşan didin ku armanc û planên Waşîngtonê çi ne.
Wî got, "Hikûmeta Amerîkayê Iraqê wekî şirîkek siyasî an stratejîk nabîne, lê wekî çavkaniyek ku ew dikare li herêmê ji bo berjewendiya xwe bikar bîne," wî got.
Salihî got, "Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji aliyê aborî ve li Iraqê dinêre bi armanca kontrolkirina çavkaniyên wê yên petrolê."
